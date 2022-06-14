https://arabic.sputniknews.com/20220614/السعودية-تعلن-موعد-زيارة-بايدن-وتؤكد-عقد-قمة-مشتركة-بحضور-عدد-من-الزعماء-العرب-1063577761.html

السعودية تعلن موعد زيارة بايدن وتؤكد عقد قمة مشتركة بحضور عدد من الزعماء العرب

السعودية تعلن موعد زيارة بايدن وتؤكد عقد قمة مشتركة بحضور عدد من الزعماء العرب

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بزيارة المملكة يومي 15 و 16 يوليو/ تموز المقبل بدعوة من العاهل السعودي الملك... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T12:38+0000

2022-06-14T12:38+0000

2022-06-14T12:39+0000

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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وذكر الديوان الملكي، في بيان له، "بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، يزور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المملكة 15 و 16 يوليو القادم ويلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين، وبصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".وأوضح البيان أن "جدول زيارة الرئيس الأمريكي يتضمن في يومه الثاني حضوره قمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وكان ممثل رفيع المستوى للبيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، أن بايدن، "سيتجه إلى الشرق الأوسط لأول مرة بعد توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو القادم، ليزور إسرائيل والضفة الغربية، والسعودية".وقال المتحدث خلال إحاطة إعلامية: "يتجه الرئيس بايدن منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو، ليزور إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أنه خلال الرحلة، سيتفاعل مع عشرات الشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.وصرح المسؤول بالإدارة الأميركية، بإن بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزعيم الإمارات محمد بن زايد والزعيم الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أنه "من المتوقع أن يلتقيولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".

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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود