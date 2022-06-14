السعودية تعلن موعد زيارة بايدن وتؤكد عقد قمة مشتركة بحضور عدد من الزعماء العرب
12:38 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 12:39 GMT 14.06.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بزيارة المملكة يومي 15 و 16 يوليو/ تموز المقبل بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".
وذكر الديوان الملكي، في بيان له، "بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، يزور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المملكة 15 و 16 يوليو القادم ويلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين، وبصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم".
وأوضح البيان أن "جدول زيارة الرئيس الأمريكي يتضمن في يومه الثاني حضوره قمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
#عاجل #الديوان_الملكي: يتضمن جدول زيارة الرئيس الأمريكي في يومه الثاني حضور فخامته قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجلالة ملك الأردن، وفخامة الرئيس المصري، ودولة رئيس مجلس الوزراء العراقي.#واس— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 14, 2022
وكان ممثل رفيع المستوى للبيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، أن بايدن، "سيتجه إلى الشرق الأوسط لأول مرة بعد توليه الرئاسة، في الفترة من 13 إلى 16 تموز/ يوليو القادم، ليزور إسرائيل والضفة الغربية، والسعودية".
وقال المتحدث خلال إحاطة إعلامية: "يتجه الرئيس بايدن منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 تموز/يوليو، ليزور إسرائيل والضفة الغربية والمملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أنه خلال الرحلة، سيتفاعل مع عشرات الشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وصرح المسؤول بالإدارة الأميركية، بإن بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزعيم الإمارات محمد بن زايد والزعيم الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أنه "من المتوقع أن يلتقيولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".
وصرح المسؤول بالإدارة الأميركية، بإن بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزعيم الإمارات محمد بن زايد والزعيم الفلسطيني محمود عباس، مضيفا أنه "من المتوقع أن يلتقيولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".