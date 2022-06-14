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https://arabic.sputniknews.com/20220614/بايدن-يمدد-العقوبات-ضد-كوريا-الشمالية-عاما-إضافيا-1063548385.html
بايدن يمدد العقوبات ضد كوريا الشمالية عاما إضافيا
بايدن يمدد العقوبات ضد كوريا الشمالية عاما إضافيا
مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2010، لمدة سنة أخرى لتصبح سارية حتى يونيو/حزيران 2023. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T03:15+0000
2022-06-14T03:15+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بكوريا الشمالية لمدة عام إضافي، وفقا لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي الأمريكي.وبحسب بيان للبيت الأبيض قال بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس، إن "وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب ما تشكله إجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية، لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها".وتابع، "لهذا السبب، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13466 فيما يتعلق بكوريا الشمالية".وتعود قصة العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية إلى عقود مضت، لكنها شهدت حالات من المد والجزر، إلى أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما قيل إنه أشد عقوبات على بيونغ يانغ عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تقرير-بدء-العد-التنازلي-لرئاسة-بايدن-1063523914.html
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جو بايدن

بايدن يمدد العقوبات ضد كوريا الشمالية عاما إضافيا

03:15 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynoldsحادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022
حادثة إطلاق النار في مدرسة أوفالدي في ولاية تكساس، الولايات المتحدة 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / Stefani Reynolds
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مدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2010، لمدة سنة أخرى لتصبح سارية حتى يونيو/حزيران 2023.
واشنطن - سبوتنيك. وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في ما يتعلق بكوريا الشمالية لمدة عام إضافي، وفقا لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي الأمريكي.
وبحسب بيان للبيت الأبيض قال بايدن في رسالة وجهها إلى الكونغرس، إن "وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب ما تشكله إجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية، لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
تقرير: بدء العد التنازلي لرئاسة بايدن
أمس, 13:15 GMT
وتابع، "لهذا السبب، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13466 فيما يتعلق بكوريا الشمالية".
وتعود قصة العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية إلى عقود مضت، لكنها شهدت حالات من المد والجزر، إلى أن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما قيل إنه أشد عقوبات على بيونغ يانغ عام 2018.
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