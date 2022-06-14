https://arabic.sputniknews.com/20220614/برلمان-دونيتسك-يؤيد-إلغاء-ترخيص-تجارة-المنتجات-البترولية-1063583284.html
برلمان دونيتسك يؤيد إلغاء ترخيص تجارة المنتجات البترولية
برلمان دونيتسك يؤيد إلغاء ترخيص تجارة المنتجات البترولية
صوت برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح إلغاء ترخيص تجارة المنتجات البترولية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للبرلمان. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:47+0000
2022-06-14T13:47+0000
2022-06-14T13:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في البيان: "يقترح مشروع القانون استبعاد النشاط الاقتصادي في تجارة المنتجات البترولية من قائمة أنواع النشاط الاقتصادي الخاضع للترخيص".وفقا لألكسندر يفيموف، القائم بأعمال وزير التنمية الاقتصادية في البلاد: "يهدف مشروع القانون إلى مواءمة تشريعات الجمهورية مع التشريعات الروسية، مما سيقلل من العبء التنظيمي والمالي على الأعمال المرتبطة بدفع تكلفة الترخيص."أبلغت الخدمة الصحفية للبرلمان أنه تم النظر في مشروع القانون في جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الثلاثاء، وبدعم من غالبية النواب سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/الخارجية-البريطانية-تبذل-قصارى-جهدها-لإطلاق-سراح-البريطانيين-في-دونيتسك-1063562790.html
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روسيا
برلمان دونيتسك يؤيد إلغاء ترخيص تجارة المنتجات البترولية
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صوت برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية لصالح إلغاء ترخيص تجارة المنتجات البترولية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للبرلمان.
وجاء في البيان: "يقترح مشروع القانون استبعاد النشاط الاقتصادي في تجارة المنتجات البترولية من قائمة أنواع النشاط الاقتصادي الخاضع للترخيص".
وفقا لألكسندر يفيموف، القائم بأعمال وزير التنمية الاقتصادية في البلاد: "يهدف مشروع القانون إلى مواءمة تشريعات الجمهورية مع التشريعات الروسية، مما سيقلل من العبء التنظيمي والمالي على الأعمال المرتبطة بدفع تكلفة الترخيص."
أبلغت الخدمة الصحفية للبرلمان أنه تم النظر في مشروع القانون في جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الثلاثاء، وبدعم من غالبية النواب سيدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين.