"بيت الروس" يدعم قدرة مشفى العيون في حلب على مواجهة آثار الحصار الأمريكي
© Sputnik . Karim Taibiبيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Karim Taibi
تدشن المؤسسات الروسية المعنية سلسلة من العمليات الإنسانية تشمل تقديم تقنيات خاصة بعمليات إعادة الترميم والبناء إلى جانب حصص غذائية في المستشفى الوطني في منطقة قاضي عسكر بمحافظة حلب، يقدمها مستشار رئيس وكالة شؤون الجنسيات الفيديرالية في مركز قيادة الدفاع الوطني الروسية.
تعزيزا لعلاقات الصداقة بين الشعبين الروسي والسوري، قدم وفد من روسيا معونات إنسانية للمواطنين وألعابا وهدايا للأطفال من نزلاء مشفى العيون الجراحي في محافظة حلب.
© Sputnik . Karim Taibiبيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
بيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Karim Taibi
كما قدمت منظمة "بيت الروس" للمشفى مستلزمات طبية ولوجستية ومولدات كهربائية لدعم قدرته على الاستمرار بتقديم خدماته في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بسبب الحصار الغربي على سوريا، واستمرار الجيش الأمريكي بنهب حقول النفط والغاز الرئيسية ضمن مناطق سيطرته شرقي البلاد.
© Sputnik . Karim Taibiبيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
بيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Karim Taibi
ومشفى العيون الذي يتوسط منطقة قاضي عسكر، شهدت أقبيته أشنع وأقسى عمليات التعذيب والإعدام بحق الحلبيين، بعدما حولته التنظيمات الإرهابية المتطرفة إلى أحد أبشع السجون في تاريخ الحرب الإرهابية على سوريا، ليستقر خلال سنوات ما قبل تحرير الأحياء الشرقية بحلب، كمقر لـ "الهيئة الشرعية لجبهة النصرة" سيئة الصيت في طرائق الإعدام والتعذيب التي مارستها ضمنه.
© Sputnik . Karim Taibiبيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
بيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Karim Taibi
وعاد المشفى قبل أشهر إلى عمله كأكبر المشافي التخصصية في حلب، عقب عمليات ترميم وتأهيل استمرت على مدى ستة أشهر بالتعاون مع منظمات دولية وبالتنسيق مع محافظة حلب ومديرية الصحة في حلب، ليقدم العلاجات العينية للمرضى في حلب وريفها والمنطقة الشمالية بشكل كامل.
© Sputnik . Karim Taibiبيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
بيت الروس يدعم قدرة مشفى العيون بحلب في مواجهة منعكسات الحصار الأمريكي
© Sputnik . Karim Taibi