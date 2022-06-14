https://arabic.sputniknews.com/20220614/بينها-ردع-إيران-وأزمة-الطاقة-البيت-الأبيض-يكشف-ملفات-يفتحها-بايدن-في-السعودية-1063581337.html
بينها ردع إيران وأزمة الطاقة... البيت الأبيض يكشف ملفات يفتحها بايدن في السعودية
بينها ردع إيران وأزمة الطاقة... البيت الأبيض يكشف ملفات يفتحها بايدن في السعودية
كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن ملفات سيناقشها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع قادة المملكة العربية السعودية، ضمن زيارته الأولى للشرق الأوسط الشهر المقبل. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:20+0000
2022-06-14T13:20+0000
2022-06-14T13:20+0000
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
العالم
إيران
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063581057_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_21f8a7c95bfb3be29ab573973fd1c75a.jpg
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان رسمي: "أثناء وجود بايدن في المملكة السعودية، سيناقش مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، منها دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي أدت إلى أطول فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات، كما سيناقش سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ.وأضاف البيان أن بايدن سيناقش في السعودية أيضا "ردع التهديدات من إيران، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائي".وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي يتطلع خلال زيارته الأولى للشرق الأوسط إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة، وذلك خلال الأشهر والسنوات القادمة.وأكد البيان أن "بايدن يقدّر قيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عد العزيز، وأنه يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت شريكا استراتيجيا لأمريكا منذ ما يقرب من 8 عقود".كما أعلن بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/بلينكن-العلاقة-مع-السعودية-مهمة-للغاية-وواشنطن-تدرك-إعادة-ضبط-العلاقة-مع-الرياض-1063422645.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063581057_162:0:1527:1024_1920x0_80_0_0_d3eaea414f0583c705323dd0a901fac1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, إيران, جو بايدن
بينها ردع إيران وأزمة الطاقة... البيت الأبيض يكشف ملفات يفتحها بايدن في السعودية
تابعنا عبر
كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن ملفات سيناقشها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع قادة المملكة العربية السعودية، ضمن زيارته الأولى للشرق الأوسط الشهر المقبل.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان رسمي
: "أثناء وجود بايدن في المملكة السعودية، سيناقش مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، منها دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والتي أدت إلى أطول فترة سلمية هناك منذ بدء الحرب قبل 7 سنوات، كما سيناقش سبل توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي، بما في ذلك البنية التحتية الجديدة والواعدة ومبادرات المناخ.
وأضاف البيان أن بايدن سيناقش في السعودية أيضا "ردع التهديدات من إيران، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الطاقة العالمية والأمن الغذائي".
وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي يتطلع خلال زيارته الأولى للشرق الأوسط إلى تحديد رؤيته الإيجابية لمشاركة الولايات المتحدة في المنطقة، وذلك خلال الأشهر والسنوات القادمة.
وأكد البيان أن "بايدن يقدّر قيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عد العزيز، وأنه يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة إلى المملكة العربية السعودية، التي كانت شريكا استراتيجيا لأمريكا منذ ما يقرب من 8 عقود".
كما أعلن بيان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحضر قمة تعقد في جدة، تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى العراق والأردن ومصر، تلبية لدعوة من القيادة السعودية.