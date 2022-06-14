https://arabic.sputniknews.com/20220614/روسيا-قد-تلغي-اعترافها-باستقلال-4-بلدان-1063548809.html
روسيا قد تلغي اعترافها باستقلال 4 بلدان
روسيا قد تلغي اعترافها باستقلال 4 بلدان
روسيا تبحث حاليًا إلغاء الاعتراف باستقلال ليتوانيا، ويمكن أن تلغي اعترافها باستقلال لاتفيا وإستونيا وأوكرانيا أيضا في المستقبل. صرح بذلك النائب يفغيني... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T04:44+0000
2022-06-14T04:44+0000
2022-06-14T04:57+0000
روسيا
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وكان النائب فيودوروف قد قدم مشروع قانون بشأن إلغاء قرار مجلس الدولة للاتحاد السوفيتي بالاعتراف باستقلال جمهورية ليتوانيا إلى البرلمان الروسي. وأوضح أن هذا القرار غير مشروع لأنه صادر عن الهيئة غير الدستورية التي انتهكت عدة أحكام لدستور الاتحاد السوفيتي حينما اتخذته.وقال فيودوروف لـ"سبوتنيك"، إن دستور الاتحاد السوفيتي وضع نظاما خاصا متميزا لخروج مدينتي فيلنوس (عاصمة ليتوانيا) وكلايبيدا ومحطة إيغنالينسكايا الكهرونووية من الاتحاد السوفيتي.وأشار إلى أنه بعد ليتوانيا يمكن أن يُطرح المطلب نفسه بشأن إستونيا ولاتفيا وأوكرانيا.
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روسيا
روسيا قد تلغي اعترافها باستقلال 4 بلدان
04:44 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
روسيا تبحث حاليًا إلغاء الاعتراف باستقلال ليتوانيا، ويمكن أن تلغي اعترافها باستقلال لاتفيا وإستونيا وأوكرانيا أيضا في المستقبل. صرح بذلك النائب يفغيني فيودوروف، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما).
وكان النائب فيودوروف قد قدم مشروع قانون بشأن إلغاء قرار مجلس الدولة للاتحاد السوفيتي بالاعتراف باستقلال جمهورية ليتوانيا إلى البرلمان الروسي. وأوضح أن هذا القرار غير مشروع لأنه صادر عن الهيئة غير الدستورية التي انتهكت عدة أحكام لدستور الاتحاد السوفيتي حينما اتخذته.
وقال
فيودوروف لـ"سبوتنيك"، إن دستور الاتحاد السوفيتي وضع نظاما خاصا متميزا لخروج مدينتي فيلنوس (عاصمة ليتوانيا) وكلايبيدا ومحطة إيغنالينسكايا الكهرونووية من الاتحاد السوفيتي.
وأشار إلى أنه بعد ليتوانيا يمكن أن يُطرح المطلب نفسه بشأن إستونيا ولاتفيا وأوكرانيا.