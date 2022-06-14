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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220614/زابوروجيهتنفيذ-خطة-تحرير-المقاطعة-بكاملها-1063549441.html
زابوروجيه...تنفيذ خطة تحرير المقاطعة بكاملها
زابوروجيه...تنفيذ خطة تحرير المقاطعة بكاملها
أكد مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه ضرورة تحرير جميع أراضي المقاطعة من التبعية لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T05:44+0000
2022-06-14T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقد تم طرد قوات نظام كييف من 70 في المئة من أراضي هذه المقاطعة التي تقع جنوبي أوكرانيا، في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية.وصرح فلاديمير روغوف لـ"سبوتنيك" أن المهمة المطروحة حاليا هي تحرير المقاطعة بكامها.ونوه مسؤول السلطة المحلية الجديدة إلى أن هذا ضروري لأن خطر الإرهاب سيبقى قائما إذا بقي جزء ما من الأراضي في نطاق سيطرة نظام زيلينسكي.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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أخبار أوكرانيا

زابوروجيه...تنفيذ خطة تحرير المقاطعة بكاملها

05:44 GMT 14.06.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أكد مسؤول السلطة المحلية الجديدة لمقاطعة زابوروجيه ضرورة تحرير جميع أراضي المقاطعة من التبعية لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
وقد تم طرد قوات نظام كييف من 70 في المئة من أراضي هذه المقاطعة التي تقع جنوبي أوكرانيا، في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية.
وصرح فلاديمير روغوف لـ"سبوتنيك" أن المهمة المطروحة حاليا هي تحرير المقاطعة بكامها.
ونوه مسؤول السلطة المحلية الجديدة إلى أن هذا ضروري لأن خطر الإرهاب سيبقى قائما إذا بقي جزء ما من الأراضي في نطاق سيطرة نظام زيلينسكي.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام.
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