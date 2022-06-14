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https://arabic.sputniknews.com/20220614/سيرينا-ويليامز-تقول-إنها-قادرة-على-العودة-إلى-ويمبلدون-بعد-12-شهرا-من-الإصابة-1063578734.html
سيرينا ويليامز تقول إنها قادرة على العودة إلى ويمبلدون بعد 12 شهرا من الإصابة
سيرينا ويليامز تقول إنها قادرة على العودة إلى ويمبلدون بعد 12 شهرا من الإصابة
قالت لاعبة التنس العالمية، سيرينا ويليامز، إنها مستعدة للعودة إلى ويمبلدون. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:50+0000
2022-06-14T12:50+0000
أخبار ويمبلدون
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يأتي هذا بعد عام تقريبا من آخر مباراة لها، حسب ما كتبته سيرينا بحسابها في موقع "إنستغرام". وتابعت بطلة غراند سلام 23 مرة، التي عانت من الإصابة منذ 12 شهرا مضت. وقد تلعب سيرينا ويليامز البالغة من العمر 40 عاما في بطولة مقبلة تقام على الساحل الجنوبي لإنجلترا.
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أخبار ويمبلدون

سيرينا ويليامز تقول إنها قادرة على العودة إلى ويمبلدون بعد 12 شهرا من الإصابة

12:50 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورلاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز في مباراة فردية للسيدات في بطولة التنس المفتوحة الفرنسية ضد نظيرتها الروسية فيتاليا دياتشينكو
لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز في مباراة فردية للسيدات في بطولة التنس المفتوحة الفرنسية ضد نظيرتها الروسية فيتاليا دياتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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قالت لاعبة التنس العالمية، سيرينا ويليامز، إنها مستعدة للعودة إلى ويمبلدون.
يأتي هذا بعد عام تقريبا من آخر مباراة لها، حسب ما كتبته سيرينا بحسابها في موقع "إنستغرام".
وتابعت بطلة غراند سلام 23 مرة، التي عانت من الإصابة منذ 12 شهرا مضت.
وقد تلعب سيرينا ويليامز البالغة من العمر 40 عاما في بطولة مقبلة تقام على الساحل الجنوبي لإنجلترا.
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