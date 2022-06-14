https://arabic.sputniknews.com/20220614/صحف-غربية-مفترسة-السفن-الروسية-حسمت-معارك-أوكرانيا-وسوريا-وتستطيع-تغطية-أوروبا-فيديو--1063607271.html

صحف غربية: "مفترسة السفن" الروسية حسمت معارك أوكرانيا وسوريا وتستطيع تغطية أوروبا... فيديو

صحف غربية: "مفترسة السفن" الروسية حسمت معارك أوكرانيا وسوريا وتستطيع تغطية أوروبا... فيديو

نشرت صحف غربية تقارير سلطت من خلالها الضوء على مقاتلة روسية فريدة كان كلها دور حاسم في العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، بإضافة إلى جبهات... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T20:11+0000

2022-06-14T20:11+0000

2022-06-14T20:11+0000

رصد عسكري

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102760/89/1027608924_0:0:1553:875_1920x0_80_0_0_b04c5c81fe75f4e87661f3b6736faafe.jpg

واعتبر المقال المنشور في مجلة "ذا صن" البريطانية، أن الطائرة الحربية "توبوليف 22" قادرة على حمل القنابل النووية لآلاف الكيلومترات وإلقاء ما يصل إلى 24 طنًا من القنابل.وأشادت التقارير الغربية والعربية، بقدرة المقاتلة الروسية "توبوليف 22" (Tu-22M) الملقبة بـ"قاتلة السفن"، حيث يطلق عليها الناتو اسم "Backfire"، والتي صممت لحمل ما يصل إلى 24000 كيلوغرام من الأسلحة المدمرة.وعلى الرغم من الأخطاء التي تضمنها تقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية، من حيث طبيعة العمليات التي نفذتها المقاتلات، إلا أنه أشار إلى أن هذه المقاتلة الروسية كان لها دورا فعالا وفريدا في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بالإضافة إلى العمليات التي نفذتها في سوريا من أجل محاربة الإرهاب.وتصل سرعة المقاتلة (Tu-22M3) التي تحمل طاقم قد يصل إلى 4 طيارين، إلى 2300 كيلومترا في الساعة، أي أكثر من 2 ماخ على الرغم من حمولتها الثقيلة.قال خبير الأمن القومي مارك إيبسكوبوس، في كتابه "The National Interest" إن المقاتلة هي "أحد أكثر رموز القوة الجوية الروسية شهرةً، تميزت الطائرة Tu-22M3 على مدى ثلاثة عقود من الخدمة باعتبارها قاذفة استراتيجية فعالة وموثوقة بشكل بارز".ونوهت المصادر إلى أن المقاتلة من خلال استخدامها صواريخ كروز الروسية بعيدة المدى مثل (Kh-101)، يمكنها تدمير الأهداف عبر أوكرانيا دون الحاجة إلى مغادرة المجال الجوي الروسي.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, العالم, روسيا