https://arabic.sputniknews.com/20220614/غازبروم-نفت-تقدم-نافذة-تطل-على-القطب-الشمالي-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي--1063576815.html
"غازبروم نفت" تقدم نافذة تطل على القطب الشمالي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
"غازبروم نفت" تقدم نافذة تطل على القطب الشمالي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
تعمل شركة "غازبروم نفت" على تقديم مشروع فني جميل يحمل عنوان "الغوص في القطب الشمالي"، والذي من شأنه أن يقدم نافذة تطل على عوالم القطب الشمالي الساحرة وطبيعته... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:32+0000
2022-06-14T12:32+0000
2022-06-14T12:32+0000
روسيا
العالم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102640/99/1026409905_0:269:2959:1933_1920x0_80_0_0_a003f5220827590c1d71fdada8704fcf.jpg
وسيتم افتتاح المشروع في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قامت الشركة الروسية بتركيب مكعب ضخم وسط الجناح الرئيسي للمنتدى.وصمم المشروع الفريد، الذي يسلط الضوء على طبيعة القطب الشمالي وسكان البحار الشمالية، من قبل الفريق الإبداعي التابع لشركة "غازبروم نفت" (Gazprom Neft) بمشاركة استوديو "Radugadesign".وقام المصممون بجعل الحيوانات تقوم بحركات مثيرة، كتحريك زعانفها وعيونها وشورابها، الأمر الذي أضفى مزيدا من الجمال للمشروع.ويظهر فظ عملاق يبلغ طوله ثمانية أمتار من شاشة منحنية، بالاعتماد على الوهم البصري بواسطة تقنية "3D Naked Eye"، والتي تتيح للإنسان رؤية صور ثلاثية الأبعاد دون نظارات خاصة.ويظهر أيضا حوت ضخم يتبعه قطيع من الأسماك، بالإضافة إلى حيوانات أخرى تشتهر فيها هذه المنطقة، بحسب "غازيتا" الروسية.يذكر أن الفريق عمل على تطوير المشروع الفني لمدة ستة أشهر تقريبا، حيث تم تصميم المحتوى بالاستعانة بفريق من المستكشفين الطبيين الحقيقيين، والمشاركين في مشاريع أبحاث "Gazprom Neft".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102640/99/1026409905_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_c80f46060595c66db03806de84cbf5ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, مجتمع
"غازبروم نفت" تقدم نافذة تطل على القطب الشمالي في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي
تابعنا عبر
تعمل شركة "غازبروم نفت" على تقديم مشروع فني جميل يحمل عنوان "الغوص في القطب الشمالي"، والذي من شأنه أن يقدم نافذة تطل على عوالم القطب الشمالي الساحرة وطبيعته الخلابة.
وسيتم افتتاح المشروع في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث قامت الشركة الروسية بتركيب مكعب ضخم وسط الجناح الرئيسي للمنتدى.
وصمم المشروع الفريد، الذي يسلط الضوء على طبيعة القطب الشمالي وسكان البحار الشمالية، من قبل الفريق الإبداعي التابع لشركة "غازبروم نفت" (Gazprom Neft) بمشاركة استوديو "Radugadesign".
وقام المصممون بجعل الحيوانات تقوم بحركات مثيرة، كتحريك زعانفها وعيونها وشورابها، الأمر الذي أضفى مزيدا من الجمال للمشروع.
ويظهر فظ عملاق يبلغ طوله ثمانية أمتار من شاشة منحنية، بالاعتماد على الوهم البصري بواسطة تقنية "3D Naked Eye"، والتي تتيح للإنسان رؤية صور ثلاثية الأبعاد دون نظارات خاصة.
ويظهر أيضا حوت ضخم يتبعه قطيع من الأسماك، بالإضافة إلى حيوانات أخرى تشتهر فيها هذه المنطقة، بحسب "غازيتا"
الروسية.
يذكر أن الفريق عمل على تطوير المشروع الفني لمدة ستة أشهر تقريبا، حيث تم تصميم المحتوى بالاستعانة بفريق من المستكشفين الطبيين الحقيقيين، والمشاركين في مشاريع أبحاث "Gazprom Neft".