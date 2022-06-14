https://arabic.sputniknews.com/20220614/لبنان-عون-يستقبل-الوسيط-الأمريكي-في-المفاوضات-غير-المباشرة-لترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1063553509.html

لبنان: عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان: عون يستقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، آموس هوكشتاين. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T07:29+0000

2022-06-14T07:29+0000

2022-06-14T07:29+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن "الرئيس عون استقبل الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أمريكا في لبنان دوروثي شيا"، دون المزيد من التفاصيل.واعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الاثنين، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.وأكد عون "تمسك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا"، مشددا على أن "الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية".وكانت إسرائيل قد استقدمت باخرة يونانية إلى المنطقة استعدادا للبدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، الأمر الذي اعتبرته بيروت استفزازا وتعديا على الحقوق اللبنانية.ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.

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