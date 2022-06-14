https://arabic.sputniknews.com/20220614/نائب-وزير-الخزانة-الأمريكي-يعبر-عن-قلقه-من-العقوبات-المفرطة-ضد-روسيا-1063610920.html
نائب وزير الخزانة الأمريكي يعبر عن قلقه من العقوبات المفرطة ضد روسيا
نائب وزير الخزانة الأمريكي يعبر عن قلقه من العقوبات المفرطة ضد روسيا
عبر والي أديمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من إفراط بلاده في فرض العقوبات على روسيا كإجراءات تقييدية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T20:55+0000
2022-06-14T20:55+0000
2022-06-14T20:55+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع بالكونغرس، حينما سئل عما إذا كان قلقا بشأن الإفراط في العقوبات.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحدها فرضت ألف عقوبة على كيانات وأفراد روس منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، صعد الغرب من ضغوطه على موسكو.وأعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادرت العديد من العلامات التجارية البلاد.ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على ست مجموعات من العقوبات، والتي تنص على وجه الخصوص على التطبيق التدريجي لحظر على استيراد الفحم والنفط.وصف الكرملين تصرفات الغرب بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها. صرح فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.واعتبر أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وأوروبا هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/صربيا-تعلن-عدم-قدرتها-على-استيراد-النفط-الروسي-بسبب-العقوبات-الأوروبية-1063592977.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عقوبات أمريكية ضد روسيا
نائب وزير الخزانة الأمريكي يعبر عن قلقه من العقوبات المفرطة ضد روسيا
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عبر والي أديمو نائب وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من إفراط بلاده في فرض العقوبات على روسيا كإجراءات تقييدية.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع بالكونغرس، حينما سئل عما إذا كان قلقا بشأن الإفراط في العقوبات.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحدها فرضت ألف عقوبة على كيانات وأفراد روس منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، صعد الغرب من ضغوطه على موسكو.
وأعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية
، وغادرت العديد من العلامات التجارية البلاد.
ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على ست مجموعات من العقوبات، والتي تنص على وجه الخصوص على التطبيق التدريجي لحظر على استيراد الفحم والنفط.
وصف الكرملين تصرفات الغرب بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها. صرح فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.
واعتبر أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وأوروبا هو تدهور حياة الملايين من الناس.