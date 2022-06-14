عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/هل-ينجح-الوسيط-الأمريكي-في-تسوية-ملف-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1063578051.html
هل ينجح الوسيط الأمريكي في تسوية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
هل ينجح الوسيط الأمريكي في تسوية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:40+0000
2022-06-14T12:43+0000
استطلاعات الرأي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059274165_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b54b09917ad5615aed0b7f90cb01ae59.jpg
وقدم عون خلال اللقاء، ردا على المقترح الأمريكي السابق، فيما يتعلق بالنزاع اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059274165_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d8010b51d2ff08155ade269b579aa5a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, لبنان, опросы

هل ينجح الوسيط الأمريكي في تسوية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟

12:40 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 14.06.2022)
© Sputnik . Abdul Kader Albay المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين
 المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا.
وقدم عون خلال اللقاء، ردا على المقترح الأمريكي السابق، فيما يتعلق بالنزاع اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".
عدد الأصوات5
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала