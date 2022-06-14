https://arabic.sputniknews.com/20220614/هل-ينجح-الوسيط-الأمريكي-في-تسوية-ملف-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟-1063578051.html
هل ينجح الوسيط الأمريكي في تسوية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
هل ينجح الوسيط الأمريكي في تسوية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:40+0000
2022-06-14T12:40+0000
2022-06-14T12:43+0000
استطلاعات الرأي
لبنان
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وقدم عون خلال اللقاء، ردا على المقترح الأمريكي السابق، فيما يتعلق بالنزاع اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".
لبنان
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, لبنان, опросы
هل ينجح الوسيط الأمريكي في تسوية ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
12:40 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا.
وقدم عون خلال اللقاء
، ردا على المقترح الأمريكي السابق، فيما يتعلق بالنزاع اللبناني الإسرائيلي على الحدود البحرية، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".