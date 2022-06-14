عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزارة-المالية-الروسية-تقيد-نشر-بيانات-عن-تنفيذ-الميزانية-بسبب-العقوبات-1063587855.html
وزارة المالية الروسية تقيد نشر بيانات عن تنفيذ الميزانية بسبب العقوبات
وزارة المالية الروسية تقيد نشر بيانات عن تنفيذ الميزانية بسبب العقوبات
أعلنت وزارة المالية الروسية في بيان نُشر يوم الثلاثاء، عن تقييدها نشر البيانات المتعلقة بتقارير الميزانية من أجل تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:16+0000
2022-06-14T14:16+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101428/48/1014284811_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8189ef5b2f346dc467bbe86aeb53752b.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "تختلف العقوبات المطبقة على روسيا في آلية عملها ودرجة العواقب السلبية. بسبب الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى غير صديقة، أصبح من الضروري تقييد نشر المعلومات جزئيا، بما في ذلك تشكيل تقارير الميزانية".وأوضحت وزارة المالية: "هذا سيساعد على تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية".نشرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، فقط بيانات عامة عن الإيرادات التي تلقتها الخزانة، والمبلغ الإجمالي للنفقات المنفذة، وكذلك معلومات عن حجم فائض الميزانية، والتي وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية، لمدة خمسة أشهر من هذا العام بلغت 1.495 تريليون روبل.في الوقت نفسه، توقفت وزارة المالية عن نشر معلومات عن مصادر تمويل عجز الميزانية، ومعلومات عن تنفيذ النفقات حسب الأقسام والأقسام الفرعية للميزانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-حالة-من-الذعر-في-أوروبا-بسبب-رد-روسيا-على-العقوبات-1063473218.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101428/48/1014284811_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_30648c4cb0b02f9ecba1e8d86e5f5673.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

وزارة المالية الروسية تقيد نشر بيانات عن تنفيذ الميزانية بسبب العقوبات

14:16 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزارة المالية الروسية
وزارة المالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة المالية الروسية في بيان نُشر يوم الثلاثاء، عن تقييدها نشر البيانات المتعلقة بتقارير الميزانية من أجل تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية.
وجاء في بيان الوزارة: "تختلف العقوبات المطبقة على روسيا في آلية عملها ودرجة العواقب السلبية. بسبب الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى غير صديقة، أصبح من الضروري تقييد نشر المعلومات جزئيا، بما في ذلك تشكيل تقارير الميزانية".
وأوضحت وزارة المالية: "هذا سيساعد على تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية".
نشرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، فقط بيانات عامة عن الإيرادات التي تلقتها الخزانة، والمبلغ الإجمالي للنفقات المنفذة، وكذلك معلومات عن حجم فائض الميزانية، والتي وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية، لمدة خمسة أشهر من هذا العام بلغت 1.495 تريليون روبل.
في الوقت نفسه، توقفت وزارة المالية عن نشر معلومات عن مصادر تمويل عجز الميزانية، ومعلومات عن تنفيذ النفقات حسب الأقسام والأقسام الفرعية للميزانية.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
تقرير: حالة من الذعر في أوروبا بسبب رد روسيا على العقوبات
12 يونيو, 10:34 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала