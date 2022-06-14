https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزارة-المالية-الروسية-تقيد-نشر-بيانات-عن-تنفيذ-الميزانية-بسبب-العقوبات-1063587855.html
وزارة المالية الروسية تقيد نشر بيانات عن تنفيذ الميزانية بسبب العقوبات
وزارة المالية الروسية تقيد نشر بيانات عن تنفيذ الميزانية بسبب العقوبات
أعلنت وزارة المالية الروسية في بيان نُشر يوم الثلاثاء، عن تقييدها نشر البيانات المتعلقة بتقارير الميزانية من أجل تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:16+0000
2022-06-14T14:16+0000
2022-06-14T14:16+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "تختلف العقوبات المطبقة على روسيا في آلية عملها ودرجة العواقب السلبية. بسبب الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى غير صديقة، أصبح من الضروري تقييد نشر المعلومات جزئيا، بما في ذلك تشكيل تقارير الميزانية".وأوضحت وزارة المالية: "هذا سيساعد على تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية".نشرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، فقط بيانات عامة عن الإيرادات التي تلقتها الخزانة، والمبلغ الإجمالي للنفقات المنفذة، وكذلك معلومات عن حجم فائض الميزانية، والتي وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية، لمدة خمسة أشهر من هذا العام بلغت 1.495 تريليون روبل.في الوقت نفسه، توقفت وزارة المالية عن نشر معلومات عن مصادر تمويل عجز الميزانية، ومعلومات عن تنفيذ النفقات حسب الأقسام والأقسام الفرعية للميزانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-حالة-من-الذعر-في-أوروبا-بسبب-رد-روسيا-على-العقوبات-1063473218.html
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روسيا
وزارة المالية الروسية تقيد نشر بيانات عن تنفيذ الميزانية بسبب العقوبات
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أعلنت وزارة المالية الروسية في بيان نُشر يوم الثلاثاء، عن تقييدها نشر البيانات المتعلقة بتقارير الميزانية من أجل تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية.
وجاء في بيان الوزارة: "تختلف العقوبات المطبقة على روسيا في آلية عملها ودرجة العواقب السلبية. بسبب الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى غير صديقة، أصبح من الضروري تقييد نشر المعلومات جزئيا، بما في ذلك تشكيل تقارير الميزانية".
وأوضحت وزارة المالية: "هذا سيساعد على تقليل مخاطر فرض عقوبات إضافية".
نشرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، فقط بيانات عامة عن الإيرادات التي تلقتها الخزانة، والمبلغ الإجمالي للنفقات المنفذة، وكذلك معلومات عن حجم فائض الميزانية، والتي وفقا للتقديرات الأولية لوزارة المالية، لمدة خمسة أشهر من هذا العام بلغت 1.495 تريليون روبل.
في الوقت نفسه، توقفت وزارة المالية عن نشر معلومات عن مصادر تمويل عجز الميزانية، ومعلومات عن تنفيذ النفقات حسب الأقسام والأقسام الفرعية للميزانية.