https://arabic.sputniknews.com/20220615/الأمن-الوطني-العراقي-يعتقل-4-إرهابيين-في-ديالى-1063657211.html
الأمن الوطني العراقي يعتقل 4 إرهابيين في ديالى
الأمن الوطني العراقي يعتقل 4 إرهابيين في ديالى
اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، 4 عناصر إرهابية، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:33+0000
2022-06-15T14:33+0000
2022-06-15T14:33+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إنه: "بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية ويشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات".وأوضحت الخلية أن "أحد المقبوض عليهم كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى، والثاني معاون آمر القاطع واثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية".واختتم بيان الخلية بالإشارة إلى أنه تم تدوين أقوال المعتقلين أصوليا وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.صرح مصدر أمني عراقي، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في محافظة ديالى، اليوم الجمعة.وقال المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي إن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".يشار إلى أن الجيش العراقي تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، في شهر مارس/ آذار الماضي.ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني عراقي، قوله إن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
الأمن الوطني العراقي يعتقل 4 إرهابيين في ديالى
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اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، 4 عناصر إرهابية، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إنه: "بناءً على معلومات استخبارية وجهد ميداني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين صادرة بحقهم مذكرات قضائية ويشكلون مفرزة أمنية مهمتها تنفيذ الاغتيالات".
وأوضحت الخلية أن "أحد المقبوض عليهم كان يشغل منصب ما يسمى شرعي قاطع العظيم التابع لولاية ديالى، والثاني معاون آمر القاطع واثنين من الإرهابيين لذات الولاية الإرهابية".
واختتم بيان الخلية بالإشارة إلى أنه تم تدوين أقوال المعتقلين أصوليا وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
صرح مصدر أمني عراقي، بأن الجيش تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) في محافظة ديالى، اليوم الجمعة.
وقال المصدر في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"
العراقي إن "القوات الأمنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في محافظة ديالى".
يشار إلى أن الجيش العراقي تمكن من صد هجوم لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى، في شهر مارس/ آذار الماضي.
ونقلت "السومرية نيوز
" عن مصدر أمني عراقي، قوله إن "قطعات الجيش اشتبكت مع عناصر داعش في كنعان بمحافظة ديالى، حيث تمكنت من صد التعرض وأصابت أحد عناصر داعش".