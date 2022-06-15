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https://arabic.sputniknews.com/20220615/البرلمان-الليبي-يقر-بالإجماع-قانون-الميزانية-العامة-للدولة-لعام-2022-المقدم-من-حكومة-باشاغا-1063639215.html
البرلمان الليبي يقر بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من حكومة باشاغا
البرلمان الليبي يقر بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من حكومة باشاغا
أقر البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة التي شكلها برئاسة فتحي باشاغا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:36+0000
2022-06-15T11:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إنه "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بالإجماع، وذلك بقيمة 89.689.376.000 مليار دينار ليبي".وكان علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي قال مساء أمس الثلاثاء، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن "المجلس لايزال يبحث ويمحص ويتواصل في موضوع الميزانية، حيث شكلت لجنتي من لجان المجلس هي من قامت بالبحث ودراسة مقترح الميزانية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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أخبار ليبيا اليوم

البرلمان الليبي يقر بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من حكومة باشاغا

11:36 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH DOMAرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH DOMA
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أقر البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة التي شكلها برئاسة فتحي باشاغا.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إنه "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بالإجماع، وذلك بقيمة 89.689.376.000 مليار دينار ليبي".
وكان علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي قال مساء أمس الثلاثاء، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن "المجلس لايزال يبحث ويمحص ويتواصل في موضوع الميزانية، حيث شكلت لجنتي من لجان المجلس هي من قامت بالبحث ودراسة مقترح الميزانية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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