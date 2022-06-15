https://arabic.sputniknews.com/20220615/الرئيس-الإيراني-مشاكل-المنطقة-يجب-أن-تحل-عبر-دولها-1063617901.html

الرئيس الإيراني: مشاكل المنطقة يجب أن تحل عبر دولها

الرئيس الإيراني: مشاكل المنطقة يجب أن تحل عبر دولها

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل عبر دولها، وأن حضور الأجانب يهدد أمن المنطقة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

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طهران– سبوتنيك. وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركمانستاني ‎سردار بردي محمدوف الذي يزور طهران اليوم: "مشاكل المنطقة يجب أن تحل عبر دول المنطقة وحضور الأجانب يهدد الأمن ويسبب المشاكل لبلدان هذه المنطقة".بشأن الوضع في افغانستان، طالب الرئيس الإيراني بأن تشكل في هذا البلد حكومة شاملة تشمل جميع الأطياف.وحول العلاقات الثنائية مع تركمانستان، شدد رئيسي، على أن "علاقات طهران مع تركمانستان ليست علاقة بين بلدين جارين فحسب إنما علاقة أخوية تاريخية".ونوه الرئيس الإيراني الى أن بلاده تنوي توقيع اتفاقية تعاون تستمر لعشرين عاما مع تركمانستان في مجال الشحن.بدوره، أكد محمدوف إصرار بلاده على تطوير وترسيخ العلاقات بين شعبي وحكومتي إيران وتركمانستان.كذلك أوضح محمدوف أنه خلال اجتماعه مع رئيسي اليوم أكد أهمية التعاون بين تركمانستان وإيران في المؤسسات الدولية وعلى المستوى الدولي.و بشأن الملف الافغاني، لفت محمدوف إلى أن دول المنطقة تريد أن يتم تشكيل حكومة شاملة في كابول وأن تشارك أفغانستان في المشاريع المشتركة بين دول المنطقة.ووقع البلدان، خلال زيارة يجريها اليوم الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف إلى طهران، 12 اتفاقية تعاون مشترك بينهما تشمل العديد من المجالات أبرزها النقل والاقتصاد والثقافة والإعلام والبيئة والتجارة.وتتسم العلاقات بين إيران وتركمانستان بحسن الجوار والسعي للتطوير والتعاون المشترك على المستوى الثنائي والدولي.

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