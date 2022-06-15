https://arabic.sputniknews.com/20220615/السفارة-الروسية-في-مصر-تنفي-الادعاءات-الكاذبة-بشأن-توقيف-إمدادات-القمح-1063617340.html

السفارة الروسية في مصر تنفي الادعاءات الكاذبة بشأن توقيف إمدادات القمح

السفارة الروسية في مصر تنفي الادعاءات الكاذبة بشأن توقيف إمدادات القمح

أصدرت السفارة الروسية في مصر بيانا رسميا نفت فيه كل الادعاءات والأنباء الكاذبة التي تمحورت بشأن إيقاف روسيا لتصدير القمح. 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T07:05+0000

2022-06-15T07:05+0000

2022-06-15T07:05+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101663/03/1016630330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a151b2bd62a2aeaff4c28bcc24bd59f.jpg

ونشرت السفارة الروسية في مصر بيانها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء فيه: "تعلن مجموعة السبعة أن روسيا قد قامت بوقف تصدير قمحها، إن هذه الادعاءات غير صحيحة تماما، حيث تتواصل إمدادات القمح الروسي إلى مصر دون انقطاع وسيستمر التوريد وفقا للاتفاقيات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لجمهورية مصر العربية وعقود مع شركات خاصة".وأضاف البيان: "لا تزال الولايات المتحدة وأتباعها يزعمون أن روسيا تقصف حقول أوكرانيا وتمنع من موسم الزراعة وذلك كذب وقح! والحقيقة أن القوات الروسية توجه ضرباتها إلى مواقع قوات العدو المناهضة لنا في منطقة دونباس بالإضافة إلى مستودعات الأسلحة والمواقع الصناعية العسكرية. في نفس الوقت يقصف القوميون الأوكرانيون بشكل مفرط بواسطة السلاح وقاذفات الصواريخ التي حصلوا عليها من حلف الناتو الأحياء السكانية والأراضي الزراعية حيث لا يوجد عسكريين. على مدار أربعة شهور تضلل واشنطن ومساعدوها العالم كله بأن روسيا وضعت حصارا على موانئ أوكرانيا وهذا كذب بغيض. تعرقل عملها السلطات الأوكرانية الموالية للغرب التي زرعت الألغام البحرية وترفض إزالتها ما أدى إلى أن السفن التجارية لا تتمكن من الوصول الى الموانئ أو مغادرتها بما في ذلك لنقل القمح إلى مصر".وتابع البيان: "وهذه هي الدول الغربية التي دمرت بعقوباتها سلاسل توريد المنتجات الزراعية وآليات المدفوعات عليها. لا تزال هذه الدول تفاقم الوضع من خلال منع نظام كييف غير المستقل من المباحثات السلمية مع موسكو بالإضافة إلى تشجيع أوكرانيا على مواصلة الأعمال الحربية ضد روسيا. إن السياسيون الأمريكيون والأوروبيون هم الذين يحاولون تدمير الاقتصاد الروسي من أجل حرمان البشرية من أكبر وأضمن مورد للمواد الغذائية".وخلص البيان: "ويرى العالم أن الدول الغربية، والتي هي بلا رحمة، تسعى إلى الهيمنة العالمية غارقة في الكذب وتقوم بدفعه إلى الازمة الغذائية. وأنا على يقين من أن أصدقاءنا المصريين يفهمون هذا جيدا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي