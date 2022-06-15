https://arabic.sputniknews.com/20220615/انخفاض-مبيعات-التجزئة-الأمريكية-بنسبة-03-في-مايو-مع-اشتداد-التضخم-1063653317.html
انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% في مايو مع اشتداد التضخم
انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% في مايو مع اشتداد التضخم
تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو/ أيار للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ما يشير إلى أن التضخم الذي هو عند أعلى مستوياته منذ أربعة عقود يؤثر على مشتريات... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:05+0000
2022-06-15T14:05+0000
2022-06-15T14:05+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة سجلت نموًا سلبيًا بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقابل نمو معدل بنسبة 0.7% في أبريل/ نيسان من 0.9% تم نشرها مسبقًا. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأمريكية قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1% على الأقل لشهر مايو/ أيار. وكانت آخر مرة انخفضت فيها مبيعات التجزئة لمدة شهر في ديسمبر/ كانون الأول، عندما تقلصت بنسبة 2.5%.وقال الخبير الاقتصادي آدم باتون، في منشور على منتدى "ForexLive": "كل التركيز ينصب على التضخم مؤخرا ، لكن سيكون هناك حديث متزايد عن صحة المستهلك مع ارتفاع معدلات [الفائدة] وإذا/عندما يتجه الاقتصاد إلى الركود".وذكرت وزارة العمل الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي نما بنسبة 8.6% في العام المنتهي في مايو/ أيار. كان هذا مؤشرا على أن التضخم كان يتوسع بأسرع معدل له منذ عام 1981، حيث ارتفعت تكلفة كل شيء تقريبا - من الغذاء إلى الوقود والمأوى والملابس - الشهر الماضي.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% في مايو مع اشتداد التضخم
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تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو/ أيار للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ما يشير إلى أن التضخم الذي هو عند أعلى مستوياته منذ أربعة عقود يؤثر على مشتريات المستهلكين الأمريكيين الذين يمثلون 70% من الاقتصاد.
قالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة سجلت نموًا سلبيًا بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقابل نمو معدل بنسبة 0.7% في أبريل/ نيسان من 0.9% تم نشرها مسبقًا. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأمريكية قد توقعوا نموًا بنسبة 0.1% على الأقل لشهر مايو/ أيار. وكانت آخر مرة انخفضت فيها مبيعات التجزئة لمدة شهر في ديسمبر/ كانون الأول، عندما تقلصت بنسبة 2.5%.
وقال الخبير الاقتصادي آدم باتون، في منشور على منتدى "ForexLive": "كل التركيز ينصب على التضخم مؤخرا ، لكن سيكون هناك حديث متزايد عن صحة المستهلك مع ارتفاع معدلات [الفائدة] وإذا/عندما يتجه الاقتصاد إلى الركود".
وذكرت وزارة العمل الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي نما بنسبة 8.6% في العام المنتهي في مايو/ أيار. كان هذا مؤشرا على أن التضخم كان يتوسع بأسرع معدل له منذ عام 1981، حيث ارتفعت تكلفة كل شيء تقريبا - من الغذاء إلى الوقود والمأوى والملابس - الشهر الماضي.