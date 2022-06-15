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روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا أمر غير جائز
روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا أمر غير جائز
صرح مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بأنه لا يجوز لإسرائيل أن توجه الضربات لسوريا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T05:26+0000
2022-06-15T05:26+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان:وذكر أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق ألحقت أضرارا بممر إقلاع وهبوط الطائرات وهو ما لا يسمح باستقبال الطائرات القادمة من الخارج.وأشار إلى أن المجتمعين في العاصمة الكازاخستانية سيبحثون أيضا مسألة وجود الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، والتي "تقوم بنهب الثروة القومية السورية وهو ما يجب وضع حد له".
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روسيا, أخبار سوريا اليوم

روسيا: الضربات الإسرائيلية على سوريا أمر غير جائز

05:26 GMT 15.06.2022
© AP Photo / SANAالدفاع الجوي السوري يصد هجوما صاروخيا إسرائيليا
الدفاع الجوي السوري يصد هجوما صاروخيا إسرائيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / SANA
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صرح مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، بأنه لا يجوز لإسرائيل أن توجه الضربات لسوريا.
وقال لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان:

بطبيعة الحال، سنبحث مسألة القصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا. ونرى أنه من الضروري أن يتم تركيز الاهتمام على هذا أيضا، فهذا الأمر غير جائز.

وذكر أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق ألحقت أضرارا بممر إقلاع وهبوط الطائرات وهو ما لا يسمح باستقبال الطائرات القادمة من الخارج.
وأشار إلى أن المجتمعين في العاصمة الكازاخستانية سيبحثون أيضا مسألة وجود الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، والتي "تقوم بنهب الثروة القومية السورية وهو ما يجب وضع حد له".
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