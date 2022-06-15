https://arabic.sputniknews.com/20220615/روسيا-حان-الوقت-لإيقاف-المساعدات--دون-موافقة-دمشق-1063614469.html
روسيا.. حان الوقت لإيقاف المساعدات دون موافقة دمشق
روسيا.. حان الوقت لإيقاف المساعدات دون موافقة دمشق
ترى روسيا أنه حان الوقت لإيقاف آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. أعلن ذلك مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T04:44+0000
2022-06-15T04:44+0000
2022-06-15T04:44+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وقال ألكسندر لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان:وأضاف: " لم ينفذ الغرب جميع الالتزامات التي وعد بها قبل عام بشأن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. ولذلك فإننا سنبحث – غالب الظن – مسألة إلغاء آلية المساعدات عبر الحدود".وأشار إلى أن وضع آليات جديدة أمر ممكن أيضا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا.. حان الوقت لإيقاف المساعدات دون موافقة دمشق
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ترى روسيا أنه حان الوقت لإيقاف آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية. أعلن ذلك مبعوث الرئاسة الروسية إلى سوريا.
وقال
ألكسندر لافرنتييف في مستهل محادثات التسوية السورية بصيغة أستانا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان:
لم نرصد حتى الآن أن الغرب بصدد تخفيف عقوباته. فعلا تم إنشاء هذه الآلية كإجراء مؤقت. والأغلب ظنا أنه حان الوقت لإيصال كل المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي بالطريقة المشروعة عبر دمشق.
وأضاف: " لم ينفذ الغرب جميع الالتزامات التي وعد بها قبل عام بشأن تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. ولذلك فإننا سنبحث – غالب الظن – مسألة إلغاء آلية المساعدات عبر الحدود".
وأشار إلى أن وضع آليات جديدة أمر ممكن أيضا.