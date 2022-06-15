https://arabic.sputniknews.com/20220615/طلاب-المملكة-المتحدة-يعيشون-أزمة-خفض-الدعم-الحكومي--1063654154.html
طلاب المملكة المتحدة يعيشون أزمة خفض الدعم الحكومي
طلاب المملكة المتحدة يعيشون أزمة خفض الدعم الحكومي
كشف دراسة حديثة أن طلاب المملكة المتحدة أجبروا على العمل في ثلاث وظائف لتغطية نفقاتهم. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:15+0000
2022-06-15T14:15+0000
2022-06-15T14:15+0000
العالم
الممكلة المتحدة
دراسات
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وانخفض الدعم الحكومي لطلاب المملكة المتحدة في شكل قروض طلابية إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، مع اضطرار الطلاب إلى العمل في وظائف متعددة وتوفير المال، وفقا لدراسة نُشرت يوم الأربعاء على موقع معهد الدراسات المالية بالمملكة المتحدة (IFS).وفقا للبيانات، سيتمكن الطلاب الفقراء الذين يدرسون بعيدا عن منازلهم من الحصول على قرض بقيمة 9.706 جنيه إسترليني في العام الدراسي 2022/23، وهو أقل مبلغ يخصص للطلاب خلال سبع سنوات. ورغم أن إجمالي الدعم قبل العام الدراسي 2016/2017 كان أقل، لكن الحصة الأكبر كانت تأتي في شكل منح وليس قروض. فيما سيزداد قيمة المساعدات بنسبة 2.3% فقط، وهو أقل بكثير من معدل التضخم الحالي في البلاد والذي يقارب 8%.وقالت لاريسا كينيدي، رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا (NUS): "نسمع من الطلاب أنهم يعملون في ثلاث وظائف لتغطية نفقاتهم، ولا يمكنهم حتى تحمل تكاليف الذهاب إلى مكتبة الجامعة، وعليهم خفض تكاليف الطهي بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الكهرباء. وقد أظهر بحثنا أن آلاف الطلاب الآخرين "يعتمدون على بنوك الطعام وقروض التقسيط".وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، سجل التضخم السنوي في البلاد في أبريل/نيسان أعلى مستوى قياسي له 7%، مقارنة بشهر مارس/آذار 1982 حيث وصل مستوى التضخم إلى 9%.وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.5% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في مارس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الممكلة المتحدة, دراسات
طلاب المملكة المتحدة يعيشون أزمة خفض الدعم الحكومي
تابعنا عبر
كشف دراسة حديثة أن طلاب المملكة المتحدة أجبروا على العمل في ثلاث وظائف لتغطية نفقاتهم.
وانخفض الدعم الحكومي لطلاب المملكة المتحدة في شكل قروض طلابية إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات، مع اضطرار الطلاب إلى العمل في وظائف متعددة وتوفير المال، وفقا لدراسة نُشرت يوم الأربعاء على موقع معهد الدراسات المالية بالمملكة المتحدة (IFS
).
وفقا للبيانات، سيتمكن الطلاب الفقراء الذين يدرسون بعيدا عن منازلهم من الحصول على قرض بقيمة 9.706 جنيه إسترليني في العام الدراسي 2022/23، وهو أقل مبلغ يخصص للطلاب خلال سبع سنوات. ورغم أن إجمالي الدعم قبل العام الدراسي 2016/2017 كان أقل، لكن الحصة الأكبر كانت تأتي في شكل منح وليس قروض. فيما سيزداد قيمة المساعدات بنسبة 2.3% فقط، وهو أقل بكثير من معدل التضخم الحالي في البلاد والذي يقارب 8%.
وقالت لاريسا كينيدي، رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا (NUS): "نسمع من الطلاب أنهم يعملون في ثلاث وظائف لتغطية نفقاتهم، ولا يمكنهم حتى تحمل تكاليف الذهاب إلى مكتبة الجامعة، وعليهم خفض تكاليف الطهي بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الكهرباء. وقد أظهر بحثنا أن آلاف الطلاب الآخرين "يعتمدون على بنوك الطعام وقروض التقسيط".
وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، سجل التضخم السنوي في البلاد في أبريل/نيسان أعلى مستوى قياسي له 7%، مقارنة بشهر مارس/آذار 1982 حيث وصل مستوى التضخم إلى 9%.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2.5% في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 1.1% في مارس.