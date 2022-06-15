https://arabic.sputniknews.com/20220615/عضو-في-الدوما-يشرح-كيف-يمكن-لروسيا-إقصاء-بلدان-البلطيق-من-الناتو-1063617211.html
عضو في الدوما يشرح كيف يمكن لروسيا إقصاء بلدان البلطيق من الناتو
عضو في الدوما يشرح كيف يمكن لروسيا إقصاء بلدان البلطيق من الناتو
يمكن أن تفعل روسيا ما يجبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) على طرد بلدان البلطيق (ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا) من صفوفه. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:00+0000
2022-06-15T07:00+0000
2022-06-15T07:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063616775_0:277:2095:1455_1920x0_80_0_0_dc2f522e28c23940ee07b969e3b9c0d3.jpg
وشرح النائب يفغيني فيودوروف، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)، لـ"سبوتينك" أن إقصاء هذه البلدان من عضوية الناتو يمكن أن يتم في حال قررت روسيا إلغاء اعترافها باستقلال جمهوريات البلطيق السوفيتية سابقا. في هذه الحالة تدرج جمهوريات البلطيق الثلاث في خانة الأراضي المتنازع عليها مع العلم أن البند السادس في ميثاق الناتو لا يسمح للبلدان ذات الأراضي المتنازع عليها بالانتساب إلى عضويته. وبالتالي فإن الناتو سيضطر إلى إعادة النظر في قرار منح العضوية لجمهوريات البلطيق الثلاث.وكان فيودوروف قد أحال مشروع القانون بشأن إلغاء قرار مجلس الدولة للاتحاد السوفيتي بالاعتراف باستقلال جمهورية ليتوانيا إلى البرلمان الروسي، موضحا أن هذا القرار غير مشروع لأنه صادر عن هيئة غير دستورية انتهكت عدة مواد لدستور الاتحاد السوفيتي حينما اتخذته.وأضاف أن نفس الأمر يمكن أن ينطبق على بلدان البلطيق الأخرى وأوكرانيا أيضا في المستقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063616775_0:80:2095:1651_1920x0_80_0_0_9a5411aa4c098ff533b43847b4c85f73.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عضو في الدوما يشرح كيف يمكن لروسيا إقصاء بلدان البلطيق من الناتو
تابعنا عبر
يمكن أن تفعل روسيا ما يجبر حلف شمال الأطلسي (الناتو) على طرد بلدان البلطيق (ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا) من صفوفه.
وشرح
النائب يفغيني فيودوروف، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما)، لـ"سبوتينك" أن إقصاء هذه البلدان من عضوية الناتو يمكن أن يتم في حال قررت روسيا إلغاء اعترافها باستقلال جمهوريات البلطيق السوفيتية سابقا. في هذه الحالة تدرج جمهوريات البلطيق الثلاث في خانة الأراضي المتنازع عليها مع العلم أن البند السادس في ميثاق الناتو لا يسمح للبلدان ذات الأراضي المتنازع عليها بالانتساب إلى عضويته. وبالتالي فإن الناتو سيضطر إلى إعادة النظر في قرار منح العضوية لجمهوريات البلطيق الثلاث.
وكان فيودوروف قد أحال مشروع القانون بشأن إلغاء قرار مجلس الدولة للاتحاد السوفيتي بالاعتراف باستقلال جمهورية ليتوانيا إلى البرلمان الروسي، موضحا أن هذا القرار غير مشروع لأنه صادر عن هيئة غير دستورية انتهكت عدة مواد لدستور الاتحاد السوفيتي حينما اتخذته.
وأضاف أن نفس الأمر يمكن أن ينطبق على بلدان البلطيق الأخرى وأوكرانيا أيضا في المستقبل.