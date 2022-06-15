عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/مباحثات-روسية-سورية-قبل-مفاوضات-أستانا-حول-الجهود-لعودة-اللاجئين-واللجنة-الدستورية-السورية-1063623059.html
مباحثات روسية سورية قبل مفاوضات أستانا حول الجهود لعودة اللاجئين واللجنة الدستورية السورية
مباحثات روسية سورية قبل مفاوضات أستانا حول الجهود لعودة اللاجئين واللجنة الدستورية السورية
كشف مصدر في الوفد السوري المشارك في مباحثات أستانا، اليوم الأربعاء، أن جلسة مشاورات رسمية عقدت، قبل بدء المباحثات، بين معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري،... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T08:32+0000
2022-06-15T08:41+0000
العالم
محادثات أستانا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/71/1042527172_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_340c0a40533090686c83f75e7f50a931.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في سوريا، وخاصة التهديدات من عدوان "النظام التركي" على الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد لافرينتيف حرص روسيا الاتحادية التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة تجنب أي أعمال تمس بالسيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة، كما أكد استمرار روسيا في بذل كافة الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا".وأضاف المصدر: "من جانبه، أكد سوسان رفض سوريا المطلق للحجج التي يسوقها النظام التركي للعدوان على سوريا وتحقيقاً لأطماعه التوسعية، مجدداً تصميم السوريين على الدفاع عن أرضهم والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية السورية".وأضاف سوسان موضحاً، بحسب المصدر، أن التهديدات التركية تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وتتناقض مع تفاهمات مسار أستانا، كما تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة.وبحث الطرفان أيضاً، الجهود المشتركة لعودة اللاجئين واللجنة الدستورية، كما تم بحث إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدين على استمرار التنسيق المشترك في هذه القضايا.هذا وانطلقت اليوم 15 حزيران/يونيو ، جولة جديدة من مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104252/71/1042527172_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d7014a5663370d54195ad526a25c7de8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, محادثات أستانا

مباحثات روسية سورية قبل مفاوضات أستانا حول الجهود لعودة اللاجئين واللجنة الدستورية السورية

08:32 GMT 15.06.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 15.06.2022)
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورعاصمة كازاخستان نورسلطان
عاصمة كازاخستان نورسلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف مصدر في الوفد السوري المشارك في مباحثات أستانا، اليوم الأربعاء، أن جلسة مشاورات رسمية عقدت، قبل بدء المباحثات، بين معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري، أيمن سوسان، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في سوريا، وخاصة التهديدات من عدوان "النظام التركي" على الأراضي السورية. وفي هذا السياق، أكد السيد لافرينتيف حرص روسيا الاتحادية التام على حرمة وسلامة الأراضي السورية، وضرورة تجنب أي أعمال تمس بالسيادة السورية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة، كما أكد استمرار روسيا في بذل كافة الجهود للحيلولة دون تعقيد الأوضاع في سوريا".

وأضاف المصدر: "من جانبه، أكد سوسان رفض سوريا المطلق للحجج التي يسوقها النظام التركي للعدوان على سوريا وتحقيقاً لأطماعه التوسعية، مجدداً تصميم السوريين على الدفاع عن أرضهم والتمسك بوحدة وسيادة واستقلال أراضي الجمهورية السورية".

وأضاف سوسان موضحاً، بحسب المصدر، أن التهديدات التركية تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وتتناقض مع تفاهمات مسار أستانا، كما تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة.

وبحث الطرفان أيضاً، الجهود المشتركة لعودة اللاجئين واللجنة الدستورية، كما تم بحث إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدين على استمرار التنسيق المشترك في هذه القضايا.

هذا وانطلقت اليوم 15 حزيران/يونيو ، جولة جديدة من مفاوضات صيغة "أستانا" للتسوية في سوريا. وتشارك في هذه المشاورات التي ستستمر يومين، وفود من الدول الضامنة - إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة والأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала