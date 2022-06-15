https://arabic.sputniknews.com/20220615/مجلس-الأمن-الروسي-الولايات-المتحدة-تستخدم-القاعدة-وطالبان-لأهدافها-الخاصة-1063658184.html
مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستخدم "القاعدة" و"طالبان" لأهدافها الخاصة
مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستخدم "القاعدة" و"طالبان" لأهدافها الخاصة
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" (المحظورة في روسيا) و"طالبان"... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T14:45+0000
2022-06-15T14:45+0000
2022-06-15T14:45+0000
روسيا
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وقال: "هناك اندماج بين الإرهابيين وتجارة المخدرات وتجار الأسلحة. وفي الوقت ذاته، يجب ألا ننسى أن "القاعدة" و"طالبان" تم إنشاؤهما من قبل الأمريكيين ولا تزال تستخدم بنشاط من قبل الخدمات الخاصة الأمريكية لتحقيق الأهداف الجيوسياسية".وأكد باتروشيف في اجتماع لكبار ممثلي دول البريكس المسؤولة عن القضايا الأمنية على ضرورة بذل الجهود اللازمة لمكافحة الإرهاب الدولي.وأضاف: "لكن لا يمكن أن تكون الجهود فعالة دون تدخل المجتمع الدولي بأسره وإنشاء جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب".
https://arabic.sputniknews.com/20220518/مجلس-الأمن-الروسي-الإرهاب-الرقمي-يشبه-أسلحة-الدمار-الشامل-1062394055.html
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روسيا
مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تستخدم "القاعدة" و"طالبان" لأهدافها الخاصة
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات الإرهابية مثل "القاعدة" (المحظورة في روسيا) و"طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) لتحقيق أهدافها الجيوسياسية الخاصة.
وقال: "هناك اندماج بين الإرهابيين وتجارة المخدرات وتجار الأسلحة. وفي الوقت ذاته، يجب ألا ننسى أن "القاعدة" و"طالبان" تم إنشاؤهما من قبل الأمريكيين ولا تزال تستخدم بنشاط من قبل الخدمات الخاصة الأمريكية لتحقيق الأهداف الجيوسياسية".
وأكد باتروشيف في اجتماع لكبار ممثلي دول البريكس المسؤولة عن القضايا الأمنية على ضرورة بذل الجهود اللازمة لمكافحة الإرهاب الدولي.
وأضاف: "لكن لا يمكن أن تكون الجهود فعالة دون تدخل المجتمع الدولي بأسره وإنشاء جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب".