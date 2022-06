https://arabic.sputniknews.com/20220615/مصادر-تنفي-استبعاد-آمبر-هيرد-من-الجزء-الثاني-لفيلم-أكوامان-1063634775.html

مصادر تنفي استبعاد آمبر هيرد من الجزء الثاني لفيلم "أكوامان"

مصادر تنفي استبعاد آمبر هيرد من الجزء الثاني لفيلم "أكوامان"

ظهرت تقارير متضاربة في الآونة الأخيرة حول استكمال الممثلة الأمريكية آمبر هيرد دورها في سلسلة أفلام "الأبطال الخارقين" بعد دعوى التشهير التي رفعها زوجها السابق... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

ونفى المتحدث الرسمي باسم هيرد التقارير التي تفيد بأنه قد تم استبعاد الممثلة من فيلم Aquaman، في أعقاب محاكمة التشهير العلنية التي رفعها زوجها السابق جوني ديب ضدها.وتم اختيار هيرد مجددا لتكمل دورها في الفيلم القادم Aquaman and the Lost Kingdom في شخصية "ميرا"، في حين قال شخص مجهول "من الداخل" أن الدور قد أعيدت صياغته.وبحسب "الغارديان"، قررت شركة الإنتاج "وارنر بروس"، إعادة صياغة دور هيرد بعد مشاهدة الفيلم، إذ أشاروا إلى أنهم سيقومون بإعادة تصوير المشاهد مع جيسون موموا ونيكول كيدمان.وفي تصريح لموقع "فارايتي" يوم الثلاثاء، نفى المتحدث باسم الممثلة التقرير وقال: "إن مطحنة الشائعات مستمرة كما كانت منذ اليوم الأول، غير دقيقة ومجنونة بعض الشيء".وقام موقع "Just Jared" لاحقا بتحديث القصة ليقول إن مصادر قريبة من شركة الإنتاج أخبرتهم أنها "لم يتم استبعادها تماما عن الفيلم. بل أصبح دورها صغيرا". ومع ذلك، فقد أصرت على أن مصادر أخرى لا تزال تؤكد أن شخصية "ميرا" تتم إعادة صياغتها بالكامل.وخلال محاكمة التشهير، زعمت هيرد أنها اضطرت إلى "القتال بقوة" للاحتفاظ بالدور، بسبب الدعاية السلبية لمزاعم الإساءة التي وجهها ديب ضدها، وأن هذه المزاعم أدت إلى تقليص دورها.وأثناء المحاكمة، أكد رئيس DC Films، والتر حمادة، أن الشركة قد فكرت لفترة وجيزة في إعادة صياغة شخصية هيرد ليس بسبب مزاعم الإساءة، ولكن بسبب نقص الكيمياء بين هيرد وموموا بطل الفيلم، ونفى حمادة أن تكون الشركة قد قلصت دورها في الجزء القادم.ومن المقرر إطلاق فيلم Aquaman and the Lost Kingdom في جميع أنحاء العالم في مارس/آذار 2023.

