https://arabic.sputniknews.com/20220615/هيئة-نزاهة-السعودية-تعلن-سجن-5-قضاة-ومسؤولين-لإدانتهم-بتهم-فساد-1063664027.html
هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:18+0000
2022-06-15T16:18+0000
2022-06-15T16:18+0000
العالم العربي
السعودية
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ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن الهيئة أن قائمة المدانين تتضمن "حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ عضو ومجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر، كما تضمنت حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ ورئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".في السياق ذاته، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين أدينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ، كذلك صدر حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا "باستغلال النفوذ وتلقي رشى".فيما لم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل حول اسماء القضاة المدانين، لكنها شددت على اعتزامها الاستمرار "في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".يذكر أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
ونقلت شبكة "دويتش فيله
" عن الهيئة أن قائمة المدانين تتضمن "حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ عضو ومجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر، كما تضمنت حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ ورئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".
في السياق ذاته، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين أدينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ، كذلك صدر حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا "باستغلال النفوذ وتلقي رشى".
فيما لم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل حول اسماء القضاة المدانين، لكنها شددت على اعتزامها الاستمرار "في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".
يذكر أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.