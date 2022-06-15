عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/هيئة-نزاهة-السعودية-تعلن-سجن-5-قضاة-ومسؤولين-لإدانتهم-بتهم-فساد-1063664027.html
هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T16:18+0000
2022-06-15T16:18+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102056/86/1020568683_0:183:3816:2330_1920x0_80_0_0_99a02f9308d97fe040415feab57fd203.jpg
ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن الهيئة أن قائمة المدانين تتضمن "حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ عضو ومجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر، كما تضمنت حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ ورئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".في السياق ذاته، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين أدينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ، كذلك صدر حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا "باستغلال النفوذ وتلقي رشى".فيما لم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل حول اسماء القضاة المدانين، لكنها شددت على اعتزامها الاستمرار "في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".يذكر أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102056/86/1020568683_234:0:3583:2512_1920x0_80_0_0_b25b53d73e93516c569658b1e5f37bc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, السعودية

هيئة "نزاهة" السعودية تعلن سجن 5 قضاة ومسؤولين لإدانتهم بتهم فساد

16:18 GMT 15.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammarالشرطة السعودية
الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" صدور أحكام سجن بحق خمسة قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.
ونقلت شبكة "دويتش فيله" عن الهيئة أن قائمة المدانين تتضمن "حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ عضو ومجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر، كما تضمنت حكما ابتدائيا بإدانة قاضٍ ورئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة".
في السياق ذاته، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين أدينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ، كذلك صدر حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين أدينوا "باستغلال النفوذ وتلقي رشى".
فيما لم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل حول اسماء القضاة المدانين، لكنها شددت على اعتزامها الاستمرار "في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء".
يذكر أنه منذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون"، وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала