عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220615/وفد-روسي-يحقق-رغبة-طلاب-مدرسة-سورية-بمجموعة-مستلزمات-تحتاجها-مدرستهم-1063637609.html
وفد روسي يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
وفد روسي يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
في إطار تعزيز العلاقات العملية والثقافية وقعت إدارة جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية في روسيا مشروع اتفاقية تعاون مع جامعة البعث السورية وذلك في مستهل زيارة وفد... 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T11:19+0000
2022-06-15T11:19+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063636243_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ebbfeb20dec5d510020900ec65788d0a.jpg
وقال نائب رئيس جامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات والطرق الدكتور روستام رخمات جونافيتش لوكالة "سبوتنيك":وتابع: يجب علينا تعزيز العلاقات بيننا من أجل التصدي للمؤامرات من العالم الغربي وأن نقف جمعياً ضد التهديد الغربي وما يهدد الأمن والتوازن الدولي موضحاً أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الاتفاقيات بين جامعة البعث وجامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات والطرق والنقاش في سبل تفعيلها من الجهة التنظيمية والتنفيذية بما يعزز العلاقات المستقبلية بين البلدين.وخلال زيارة الوفد الروسي إلى محافظة حمص قدم مساعدات لمدرسة الشهيد عبد الكريم الحسن في قرية رام العنز من مستلزمات العملية التعليمة للطلاب وحلويات للأطفال في ثاني دفعة تقدم للمدرسة حيث تم تزويدها سابقا بمولدة كهربائية وتجهيزات رياضية.و تأتي زيارة الوفد إلى محافظة حمص وسط سورية على هامش أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063636243_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_93fb364df29deaa3792a1f1e3161e410.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

وفد روسي يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم

11:19 GMT 15.06.2022
© Sputnik . Usama Dyubوفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبرTelegram
في إطار تعزيز العلاقات العملية والثقافية وقعت إدارة جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية في روسيا مشروع اتفاقية تعاون مع جامعة البعث السورية وذلك في مستهل زيارة وفد الهيئة التنسيقية الروسية لبحث آليات التعاون المشترك العلمي والثقافي بين جامعة البعث والجامعات الروسية.
وقال نائب رئيس جامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات والطرق الدكتور روستام رخمات جونافيتش لوكالة "سبوتنيك":

تسعى الجامعات الروسية لتطوير العلاقات والاتفاقيات العلمية مع الجانب السوري الذي تربطه بروسيا علاقات تاريخية منذ عقود من الزمن لافتاً إلى أنها ما تزال مستمرة رغم ظروف الحرب التي مرت بها سورية وتمر بها روسيا الاتحادية مضيفاً.

وتابع: يجب علينا تعزيز العلاقات بيننا من أجل التصدي للمؤامرات من العالم الغربي وأن نقف جمعياً ضد التهديد الغربي وما يهدد الأمن والتوازن الدولي موضحاً أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الاتفاقيات بين جامعة البعث وجامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات والطرق والنقاش في سبل تفعيلها من الجهة التنظيمية والتنفيذية بما يعزز العلاقات المستقبلية بين البلدين.
وخلال زيارة الوفد الروسي إلى محافظة حمص قدم مساعدات لمدرسة الشهيد عبد الكريم الحسن في قرية رام العنز من مستلزمات العملية التعليمة للطلاب وحلويات للأطفال في ثاني دفعة تقدم للمدرسة حيث تم تزويدها سابقا بمولدة كهربائية وتجهيزات رياضية.
© Sputnik . Usama Dyubوفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
© Sputnik . Usama Dyub
و تأتي زيارة الوفد إلى محافظة حمص وسط سورية على هامش أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
© Sputnik . Usama Dyubوفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
© Sputnik . Usama Dyub
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала