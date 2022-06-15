وفد روسي يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
© Sputnik . Usama Dyubوفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
© Sputnik . Usama Dyub
في إطار تعزيز العلاقات العملية والثقافية وقعت إدارة جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية في روسيا مشروع اتفاقية تعاون مع جامعة البعث السورية وذلك في مستهل زيارة وفد الهيئة التنسيقية الروسية لبحث آليات التعاون المشترك العلمي والثقافي بين جامعة البعث والجامعات الروسية.
وقال نائب رئيس جامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات والطرق الدكتور روستام رخمات جونافيتش لوكالة "سبوتنيك":
تسعى الجامعات الروسية لتطوير العلاقات والاتفاقيات العلمية مع الجانب السوري الذي تربطه بروسيا علاقات تاريخية منذ عقود من الزمن لافتاً إلى أنها ما تزال مستمرة رغم ظروف الحرب التي مرت بها سورية وتمر بها روسيا الاتحادية مضيفاً.
وتابع: يجب علينا تعزيز العلاقات بيننا من أجل التصدي للمؤامرات من العالم الغربي وأن نقف جمعياً ضد التهديد الغربي وما يهدد الأمن والتوازن الدولي موضحاً أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الاتفاقيات بين جامعة البعث وجامعة موسكو التقنية الحكومية للسيارات والطرق والنقاش في سبل تفعيلها من الجهة التنظيمية والتنفيذية بما يعزز العلاقات المستقبلية بين البلدين.
وخلال زيارة الوفد الروسي إلى محافظة حمص قدم مساعدات لمدرسة الشهيد عبد الكريم الحسن في قرية رام العنز من مستلزمات العملية التعليمة للطلاب وحلويات للأطفال في ثاني دفعة تقدم للمدرسة حيث تم تزويدها سابقا بمولدة كهربائية وتجهيزات رياضية.
© Sputnik . Usama Dyubوفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
© Sputnik . Usama Dyub
و تأتي زيارة الوفد إلى محافظة حمص وسط سورية على هامش أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.
© Sputnik . Usama Dyubوفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
وفد روسي يقدم يحقق رغبة طلاب مدرسة سورية بمجموعة مستلزمات تحتاجها مدرستهم
© Sputnik . Usama Dyub