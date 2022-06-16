https://arabic.sputniknews.com/20220616/البحث-عن-قادة-للمرتزقة-الأجانب-بين-الأسرى-الأوكرانيين-1063704532.html
البحث عن قادة للمرتزقة الأجانب بين الأسرى الأوكرانيين
البحث عن قادة للمرتزقة الأجانب بين الأسرى الأوكرانيين
يتواصل التحقيق مع عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا استسلامهم أمام محرري مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:13+0000
2022-06-16T11:13+0000
2022-06-16T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a1f4038e1057317513b8f8c3c82a183d.jpg
ويهدف التحقيق، من جملة أهداف أخرى، إلى كشف إن كان بين الأسرى الموجودين في أراضي جمهورية دونيتسك قادة للمرتزقة الأجانب، والتثبت من معلومات عن قتلى من قادة القوات الأوكرانية.وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" إنه سيتم إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق.وتم تحرير مدينة ماريوبول في سياق العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062876416_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_da38dea6da40c7fae101de20f1112d3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
البحث عن قادة للمرتزقة الأجانب بين الأسرى الأوكرانيين
تابعنا عبر
يتواصل التحقيق مع عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا استسلامهم أمام محرري مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويهدف التحقيق، من جملة أهداف أخرى، إلى كشف إن كان بين الأسرى الموجودين في أراضي جمهورية دونيتسك قادة للمرتزقة الأجانب، والتثبت من معلومات عن قتلى من قادة القوات الأوكرانية.
وقال
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" إنه سيتم إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق.
وتم تحرير مدينة ماريوبول في سياق العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.