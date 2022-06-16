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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/البحث-عن-قادة-للمرتزقة-الأجانب-بين-الأسرى-الأوكرانيين-1063704532.html
البحث عن قادة للمرتزقة الأجانب بين الأسرى الأوكرانيين
البحث عن قادة للمرتزقة الأجانب بين الأسرى الأوكرانيين
يتواصل التحقيق مع عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا استسلامهم أمام محرري مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:13+0000
2022-06-16T11:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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ويهدف التحقيق، من جملة أهداف أخرى، إلى كشف إن كان بين الأسرى الموجودين في أراضي جمهورية دونيتسك قادة للمرتزقة الأجانب، والتثبت من معلومات عن قتلى من قادة القوات الأوكرانية.وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" إنه سيتم إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق.وتم تحرير مدينة ماريوبول في سياق العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.
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روسيا

البحث عن قادة للمرتزقة الأجانب بين الأسرى الأوكرانيين

11:13 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية
جنود أوكرانيون أسرى في أحد السجون بجمهورية دونباس الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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يتواصل التحقيق مع عناصر القوات الأوكرانية الذين أعلنوا استسلامهم أمام محرري مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية دونيتسك الشعبية.
ويهدف التحقيق، من جملة أهداف أخرى، إلى كشف إن كان بين الأسرى الموجودين في أراضي جمهورية دونيتسك قادة للمرتزقة الأجانب، والتثبت من معلومات عن قتلى من قادة القوات الأوكرانية.
وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لـ"سبوتنيك" إنه سيتم إعلان نتائج التحقيق في وقت لاحق.
وتم تحرير مدينة ماريوبول في سياق العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
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