https://arabic.sputniknews.com/20220616/التحالف-الدولي-يقول-إنه-اعتقل-أحد-أبرز-قادة-داعش-خلال-عملية-في-سوريا-1063678675.html
التحالف الدولي يقول إنه اعتقل أحد أبرز قادة "داعش" خلال عملية في سوريا
التحالف الدولي يقول إنه اعتقل أحد أبرز قادة "داعش" خلال عملية في سوريا
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، اليوم الخميس، اعتقال أحد قياديي داعش خلال عملية عسكرية في سوريا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T01:14+0000
2022-06-16T01:14+0000
2022-06-16T01:14+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048081634_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_5ab875cf2d48330eaccec656c6f56344.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأصدر التحالف بيانًا، جاء فيه أنه "اعتقلت قوات التحالف قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية في سوريا، اليوم الموافق 16 حزيران/يونيو".وأضاف البيان: "تم تقييم الشخص المعتقل على أنه خبير صناعة متفجرات، وبات من بين أحد أبرز قادة التنظيم في سوريا".وأكد بيان التحالف أنه خلال العملية لم يتعرض أي مدني للأذى، ولم تكن هناك أي أضرار بممتلكات التحالف أو طائراته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1048081634_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1e0243542d8e167d99622dbada383a9c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم
التحالف الدولي يقول إنه اعتقل أحد أبرز قادة "داعش" خلال عملية في سوريا
تابعنا عبر
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، اليوم الخميس، اعتقال أحد قياديي داعش خلال عملية عسكرية في سوريا.
القاهرة - سبوتنيك
. وأصدر التحالف بيانًا، جاء فيه أنه "اعتقلت قوات التحالف قيادي بارز في تنظيم داعش خلال عملية في سوريا، اليوم الموافق 16 حزيران/يونيو".
وأضاف البيان: "تم تقييم الشخص المعتقل على أنه خبير صناعة متفجرات، وبات من بين أحد أبرز قادة التنظيم في سوريا".
وأكد بيان التحالف أنه خلال العملية لم يتعرض أي مدني للأذى، ولم تكن هناك أي أضرار بممتلكات التحالف أو طائراته.