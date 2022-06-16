https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدبيبة-شعب-ليبيا-أصبح-أكثر-إصرارا-على-مسار-السلام-وإنهاء-المراحل-الانتقالية-والتطلع-نحو-الانتخابات-1063708546.html
الدبيبة: شعب ليبيا أصبح أكثر إصرارا على مسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية والتطلع نحو الانتخابات
الدبيبة: شعب ليبيا أصبح أكثر إصرارا على مسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية والتطلع نحو الانتخابات
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن "الشعب الليبي أصبح اليوم أكثر إصرارا على مسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:01+0000
2022-06-16T12:01+0000
2022-06-16T12:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال الدبيبة، خلال الاجتماع العادي السابع لمجلس الوزراء للعام 2022، على صفحة "حكومتنا"، إن حكومته "مستمرة في تحقيق مطالب الشارع الليبي المتعلقة بتنفيذ الاستحقاقات، وحتى إيصال الأمانة بعقد انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، وتصل إلى أجسام شرعية ومنتخبة".وأوضح أنه "شد على يد وزارة الحكم المحلي للبدء في انتخابات المجالس البلدية منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل"، مؤكدا أنه "وجه الوزارة من أجل حل الإشكاليات التي تواجه البلديات، وتجاوز الصعوبات أمام إجراء الانتخابات البلدية".وبشأن النفط، قال الدبيبة إن إنه "تحدث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حول تخصيص مبلغ مالي لبناء خزانات لشركة البريقة لتسويق النفط"، موضحا أن "خزانات للشركة دُمرت خلال العام 2014، ولم تجر صيانتها منذ ذلك الحين".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
الدبيبة: شعب ليبيا أصبح أكثر إصرارا على مسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية والتطلع نحو الانتخابات
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن "الشعب الليبي أصبح اليوم أكثر إصرارا على مسار السلام وإنهاء المراحل الانتقالية والتطلع نحو الانتخابات".
وقال الدبيبة، خلال الاجتماع العادي السابع لمجلس الوزراء للعام 2022، على صفحة "حكومتنا"، إن حكومته "مستمرة في تحقيق مطالب الشارع الليبي المتعلقة بتنفيذ الاستحقاقات، وحتى إيصال الأمانة بعقد انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، وتصل إلى أجسام شرعية ومنتخبة".
وأوضح أنه "شد على يد وزارة الحكم المحلي للبدء في انتخابات المجالس البلدية منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل"، مؤكدا أنه "وجه الوزارة من أجل حل الإشكاليات التي تواجه البلديات، وتجاوز الصعوبات أمام إجراء الانتخابات البلدية".
وبشأن النفط، قال الدبيبة إن إنه "تحدث مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حول تخصيص مبلغ مالي لبناء خزانات لشركة البريقة لتسويق النفط"، موضحا أن "خزانات للشركة دُمرت خلال العام 2014، ولم تجر صيانتها منذ ذلك الحين".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين
، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.