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الديوان الملكي المغربي يعلن إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا
الديوان الملكي المغربي يعلن إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا
أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T16:01+0000
2022-06-16T16:13+0000
أخبار المغرب اليوم
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ونقل موقع "هيسبريس"، عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني، قوله إن "الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا دون أعراض".وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 1568 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1181042 حالة في المغرب.وأفادت الوزارة بأنها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر العدد الإجمالي عند 16085.كما أكدت تعافي 904 حالات ليصل التعافي إلى 1156397.
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أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا

الديوان الملكي المغربي يعلن إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا

16:01 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 16:13 GMT 16.06.2022)
© AFP 2022 / AZZOUZ BOUKALLOUCHملك المغرب يتلقى الجرعة الاولى من لقاح ضد فيروس كورونا
ملك المغرب يتلقى الجرعة الاولى من لقاح ضد فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / AZZOUZ BOUKALLOUCH
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أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الخميس، إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا.
ونقل موقع "هيسبريس"، عن الطبيب الشخصي للملك الدكتور لحسن بن اليمني، قوله إن "الملك محمد السادس، أصيب بفيروس كورونا دون أعراض".
ووفقا لبيان الديوان الملكي، فإن الطبيب حدد فترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 1568 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1181042 حالة في المغرب.
وأفادت الوزارة بأنها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر العدد الإجمالي عند 16085.
كما أكدت تعافي 904 حالات ليصل التعافي إلى 1156397.
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