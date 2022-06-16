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المحكمة الدولية تعلن السجن المؤبد ضد عضوين من "حزب الله" لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رفيق الحريري
المحكمة الدولية تعلن السجن المؤبد ضد عضوين من "حزب الله" لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رفيق الحريري
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من "حزب الله"، لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:17+0000
2022-06-16T13:18+0000
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وقالت المحكمة، في بيان لها: "حكمت دائرة الاستئناف بالإجماع على، حسن مرعي وحسين عنيسي (من حزب الله) بالسجن المؤبد، وهي أقسى عقوبة متاحة بموجب النظام الأساسي والقواعد، عن كل من الجرائم الخمس التي أدينا بها وأمرت بدمج هاتين العقوبتين".وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله. وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى "حزب الله" وكانا يحاكمان غيابيا.كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004.وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.
https://arabic.sputniknews.com/20210214/سعد-الحريري-يزور-قبر-والده-بعد-مرور-16-عاما-على-اغتياله-صور-1048110853.html
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله

المحكمة الدولية تعلن السجن المؤبد ضد عضوين من "حزب الله" لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رفيق الحريري

13:17 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 16.06.2022)
© AFP 2022 / SHAWN THEWرئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / SHAWN THEW
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أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق عضوين اثنين من "حزب الله"، لإدانتهما بالاشتراك في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005.
وقالت المحكمة، في بيان لها: "حكمت دائرة الاستئناف بالإجماع على، حسن مرعي وحسين عنيسي (من حزب الله) بالسجن المؤبد، وهي أقسى عقوبة متاحة بموجب النظام الأساسي والقواعد، عن كل من الجرائم الخمس التي أدينا بها وأمرت بدمج هاتين العقوبتين".
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وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قضت بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى حزب الله. وأدين عياش بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون إلى "حزب الله" وكانا يحاكمان غيابيا.
كان رفيق الحريري رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر/تشرين الأول 2004.
وقُتل في فبراير 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع. وخلّف الاعتداء 22 قتيلاً و226 جريحاً.
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