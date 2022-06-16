https://arabic.sputniknews.com/20220616/قرارات-جديدة-بخصوص-حجاج-القرعة-الفلسطينيين-1063732250.html
قرارات جديدة بخصوص "حجاج القرعة" الفلسطينيين
قرارات جديدة بخصوص "حجاج القرعة" الفلسطينيين
أصدر وزير الاوقاف الفلسطيني حاتم البكري قرارات جديدة تخص "حجاج القرعة" الفلسطينيين، الذين لم يتلقوا التطعيمات إلى الآن. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T16:13+0000
2022-06-16T16:13+0000
2022-06-16T16:22+0000
وزارة الحج والعمرة السعودية
أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة الأوقاف ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أوضح البكري أن هذه القرارات تأتي تبعا لقرارات وزارة الحج السعودية، التي شددت على ضرورة تلقي الحجاج اللقاحات اللازمة لكورونا.وقال البيان: "هناك عدد من حجاج دولة فلسطين المقبولين لأداء الفريضة لم يتلقوا التطعيم، وبعد الأجتماع مع جميع الجهات ذات الاختصاص، فقد تقرر السماح لكل من خرج اسمه في قرعة الحج وتعذر سفره بسبب عدم حصوله على الطعوم المطلوبة بالاحتفاظ باسمه للعام المقبل دون الدخول في القرعة وحقه محفوظ".ونص قرار وزير الأوقاف الفلسطيني على أن النساء اللائي حصلن على تطعيم ولم يأخذن المحرم المسجل معهن في كشوفات القرعة، يمكن لهن استبدال المحرم المسجل معهن بآخر، وذلك لضمان عدم ضياع فرصة الحج عليهن.
https://arabic.sputniknews.com/20200305/الأوقاف-الفلسطينية-تصدر-تعميما-بخصوص-خطبة-الجمعة-1044771605.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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وزارة الحج والعمرة السعودية, أخبار فلسطين اليوم
قرارات جديدة بخصوص "حجاج القرعة" الفلسطينيين
16:13 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 16:22 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
أصدر وزير الاوقاف الفلسطيني حاتم البكري قرارات جديدة تخص "حجاج القرعة" الفلسطينيين، الذين لم يتلقوا التطعيمات إلى الآن.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الأوقاف ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية
، أوضح البكري أن هذه القرارات تأتي تبعا لقرارات وزارة الحج السعودية، التي شددت على ضرورة تلقي الحجاج اللقاحات اللازمة لكورونا.
وقال البيان: "هناك عدد من حجاج دولة فلسطين
المقبولين لأداء الفريضة لم يتلقوا التطعيم، وبعد الأجتماع مع جميع الجهات ذات الاختصاص، فقد تقرر السماح لكل من خرج اسمه في قرعة الحج وتعذر سفره بسبب عدم حصوله على الطعوم المطلوبة بالاحتفاظ باسمه للعام المقبل دون الدخول في القرعة وحقه محفوظ".
ولفت إلى أن "كل من يرغب بتأجيل سفره هذا الموسم وهو حاصل على التطعيم وهو مرافق لأحد الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم، فإن الوزارة تحتفظ له بحقه للعام المقبل أيضا".
ونص قرار وزير الأوقاف الفلسطيني على أن النساء اللائي حصلن على تطعيم ولم يأخذن المحرم المسجل معهن في كشوفات القرعة، يمكن لهن استبدال المحرم المسجل معهن بآخر، وذلك لضمان عدم ضياع فرصة الحج عليهن.