https://arabic.sputniknews.com/20220616/لافروف-الأسلحة-الغربية-تباع-في-السوق-السوداء-الأوكرانية-1063722286.html
لافروف: الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية
لافروف: الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:22+0000
2022-06-16T14:22+0000
2022-06-16T14:38+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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وأضاف لافروف: "آمل أن تفهم الجيوش في الغرب جميع المخاطر المرتبطة بتوريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا".وتابع: "يتم بالفعل بيع صواريخ "ستينغر" وصواريخ "جافلين" التي يسلمها الغرب إلى أوكرانيا في السوق السوداء".وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه توجد محاولات غربية حقيقية لجعل مولدوفا "أوكرانيا ثانية".وعن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قال لافروف: "إذا منح الاتحاد الأوروبي كييف وضع دولة مرشحة لعضويته فسيكون بذلك مستعدا لغض الطرف عن معاييره مسترشدًا بالجغرافيا السياسية".وعن عودة المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني قال لافروف: "لقد وقعوا للتو على أنهم لا يريدون هذه المفاوضات. ولا يزال من غير الواضح لنا نوع التعليمات التي يتلقاها زيلينسكي من مضيفيه في واشنطن بلندن".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/لافروف-يناقش-مع-وزير-الخارجية-البيلاروسي-دمج-الدولتين-1063659047.html
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روسيا
لافروف: الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية
14:22 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 14:38 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الأسلحة الغربية تباع في السوق السوداء الأوكرانية.
وأضاف لافروف: "آمل أن تفهم الجيوش في الغرب جميع المخاطر المرتبطة بتوريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا".
وتابع: "يتم بالفعل بيع صواريخ "ستينغر" وصواريخ "جافلين" التي يسلمها الغرب إلى أوكرانيا في السوق السوداء".
وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه توجد محاولات غربية حقيقية لجعل مولدوفا "أوكرانيا ثانية".
وعن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قال لافروف: "إذا منح الاتحاد الأوروبي كييف وضع دولة مرشحة لعضويته فسيكون بذلك مستعدا لغض الطرف عن معاييره مسترشدًا بالجغرافيا السياسية".
وعن عودة المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني قال لافروف: "لقد وقعوا للتو على أنهم لا يريدون هذه المفاوضات. ولا يزال من غير الواضح لنا نوع التعليمات التي يتلقاها زيلينسكي من مضيفيه في واشنطن بلندن".