عربي
رئيس الوفد الإيراني: لا مانع من تغيير مكان انعقاد اللجنة الدستورية في حال توصل جميع الأفرقاء لاتفاق مشترك
https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-الاتحاد-الأوروبي-تخفيض-النمسا-إعانات-المهاجرين-إجراء-مخالف-للقانون--1063698474.html
محكمة الاتحاد الأوروبي: تخفيض النمسا إعانات المهاجرين إجراء مخالف للقانون
محكمة الاتحاد الأوروبي: تخفيض النمسا إعانات المهاجرين إجراء مخالف للقانون
قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن تخفيض النمسا الإعانات المخصصة للمهاجرين الذين يعيش أطفالهم في بلدانهم الأصلية يتعارض مع قانون الاتحاد... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:01+0000
2022-06-16T10:01+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103632/22/1036322217_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_25360b88861e7d3bf376605ac84fcc1b.jpg
وقالت "فرانس برس" إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قضت بأن تخفيضات استحقاقات الأطفال تشكل "تمييزا غير مباشر على أساس الجنسية، وهو أمر غير مبرر بأي حال من الأحوال".وتناول حكم المحكمة قرار النمسا الذي اتخذته عام 2019 والذي حدد استحقاقات الأطفال وفقا للمكان الذي يعيش فيه أطفال المستفيد، حيث سيتم تخفيض المدفوعات لعشرات الآلاف من الأوروبيين الشرقيين الذين يعملون في النمسا، لا سيما في قطاع الرعاية، ولكن أطفالهم لا يزالون في بلدانهم الأصلية.وفي وقت سابق، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذ خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإرسال أول رحلة لطالبي اللجوء إلى رواندا.وكان من المتوقع نقل ما يصل إلى سبعة أشخاص ممن قدموا إلى المملكة المتحدة بحثًا عن اللجوء، إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث صدر قرار المحكمة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد إقلاع الرحلة، وذلك بناء على حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إحدى القضايا السبع، ما سمح لمحامي الست الآخرين بتقديم طلبات ناجحة في اللحظة الأخيرة.ويمثل القرار صفعة كبيرة ومحرجة لبوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، اللذين وعدا بالبدء في إرسال الآلاف من طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو/أيار، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103632/22/1036322217_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9001629fdb632623df615769a97dbcf2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

محكمة الاتحاد الأوروبي: تخفيض النمسا إعانات المهاجرين إجراء مخالف للقانون

10:01 GMT 16.06.2022
© AP Photo / Oliver de Rosقافلة من المهاجرين من هندوراس، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين من هندوراس، يتجهون إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Oliver de Ros
تابعنا عبرTelegram
قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن تخفيض النمسا الإعانات المخصصة للمهاجرين الذين يعيش أطفالهم في بلدانهم الأصلية يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
وقالت "فرانس برس" إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قضت بأن تخفيضات استحقاقات الأطفال تشكل "تمييزا غير مباشر على أساس الجنسية، وهو أمر غير مبرر بأي حال من الأحوال".
وتناول حكم المحكمة قرار النمسا الذي اتخذته عام 2019 والذي حدد استحقاقات الأطفال وفقا للمكان الذي يعيش فيه أطفال المستفيد، حيث سيتم تخفيض المدفوعات لعشرات الآلاف من الأوروبيين الشرقيين الذين يعملون في النمسا، لا سيما في قطاع الرعاية، ولكن أطفالهم لا يزالون في بلدانهم الأصلية.
وفي وقت سابق، أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذ خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإرسال أول رحلة لطالبي اللجوء إلى رواندا.
وكان من المتوقع نقل ما يصل إلى سبعة أشخاص ممن قدموا إلى المملكة المتحدة بحثًا عن اللجوء، إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث صدر قرار المحكمة قبل ساعة ونصف الساعة من موعد إقلاع الرحلة، وذلك بناء على حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إحدى القضايا السبع، ما سمح لمحامي الست الآخرين بتقديم طلبات ناجحة في اللحظة الأخيرة.
ويمثل القرار صفعة كبيرة ومحرجة لبوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، اللذين وعدا بالبدء في إرسال الآلاف من طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في مايو/أيار، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала