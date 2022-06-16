عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-دونيتسك-توضح-متى-يصبح-حكم-الإعدام-الصادر-بحق-اثنين-من-المرتزقة-البريطانيين-نافذ-المفعول-1063708667.html
محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المرتزقة البريطانيين نافذ المفعول
محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المرتزقة البريطانيين نافذ المفعول
وجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:03+0000
2022-06-16T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_0:0:3156:1776_1920x0_80_0_0_eceed5a7857cb3094acace5048c75d9d.jpg
وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة فيجمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063345385_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_c06e2882ced088b3385bebc3a030b041.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المرتزقة البريطانيين نافذ المفعول

12:03 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالمرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022.
وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.
وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.
وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في
جمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала