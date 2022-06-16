https://arabic.sputniknews.com/20220616/محكمة-دونيتسك-توضح-متى-يصبح-حكم-الإعدام-الصادر-بحق-اثنين-من-المرتزقة-البريطانيين-نافذ-المفعول-1063708667.html
محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المرتزقة البريطانيين نافذ المفعول
محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المرتزقة البريطانيين نافذ المفعول
وجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:03+0000
2022-06-16T12:03+0000
2022-06-16T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة فيجمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
محكمة دونيتسك توضح متى يصبح حكم الإعدام الصادر بحق اثنين من المرتزقة البريطانيين نافذ المفعول
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وجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022.
وأبلغ
مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.
وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.
وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في
جمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.