https://arabic.sputniknews.com/20220616/ميزينتسيف-روسيا-وسوريا-تواصلان-العمل-على-تعزيز-التعاون-في-مجالات-التجارة-والتراث-والتنمية-الصناعية-1063737190.html

ميزينتسيف: روسيا وسوريا تواصلان العمل على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتراث والتنمية الصناعية

ميزينتسيف: روسيا وسوريا تواصلان العمل على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتراث والتنمية الصناعية

قال رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية، ورئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T16:47+0000

2022-06-16T16:47+0000

2022-06-16T16:47+0000

العالم العربي

روسيا

أخبار سوريا اليوم

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ورحب ميزينتسيف بالمشاركين في الاجتماع من الجانبين الروسي والسوري، وعبر عن شكره العميق "للمشاركة الفعالة في تنظيم عودة الأطفال الروس إلى وطنهم".وأكد ميزينتسيف استمرار روسيا دعم الجانب السوري على جميع الأصعدة، وقال: "بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في سوريا، والذي تطور نتيجة الكفاح المستمر منذ 11 عامًا ضد الإرهابيين، والعقوبات غير القانونية من قبل الدول الغربية ومحاولاتها عزل الدولة السورية في الساحة الدولية، يواصل الاتحاد الروسي تقديم المساعدة الشاملة في استعادة الحياة السلمية في الجمهورية العربية السورية".ونوه ميزينتسيف إلى أنه "بفضل العمل المنسق لمقر التنسيق المشترك بين الوكالات، والذي تم تنفيذه على أساس المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، حتى الآن، عاد أكثر من مليوني وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف مواطن سوري إلى ديارهم، أكثر من مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف نازح داخلي وأكثر من مليون وتسعة عشر ألف لاجئ من الخارج".وأكد ميزينتسيف إلى أنه "يتم إيلاء اهتمام خاص لترميم وتحديث المرافق الاجتماعية والبنية التحتية بشكل عام"، مضيفا أنه "إجمالاً، منذ عام 2018، تم إصلاح أكثر من 22 ألف منشأة ذات أهمية اجتماعية وصناعية وتشغيلها على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتجري أعمال البناء في أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة منشأة".وتطرق ميزينتسيف إلى أنشطة الحكومة السورية الأخيرة الهادفة إلى جذب الاستثمار، وقال: "تعمل السلطات السورية على خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات من أجل استعادة اقتصاد البلاد وتنميته. كان أحد المشاريع المهمة هو مؤتمر الطاقة الأول الذي تم تنظيمه في دمشق في 15-16 مايو/أيار 2022 ، والذي ساعد في جذب الرعاة المحليين والأجانب لتمويل الأعمال الأكثر طلبًا في هذا المجال".وحول الإجراءات التي تقوم فيها دمشق من أجل الحفاظ على الظروف المواتية لعودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم قبل الحرب، قال ميزينتسيف إن " الحكومة السورية تنفذ مجموعة من الإجراءات لخلق وظائف جديدة للمواطنين السوريين".وأشار ميزينتسيف إلى تواصل العمل خلال الزيارة بين وزارتي روسيا وسوريا لتعزيز التعاون في مجال التجارة والتراث الثقافي والتنمية الصناعية.وقال: "نحن نركز بشكل خاص على تطوير التعاون في المجال التعليمي. ويحضر رحلة العمل ممثلون عن اثنتي عشرة جامعة روسية كبرى خططت لبرنامج مكثف في سوريا، بما في ذلك إقامة فعاليات إنسانية في مؤسسات تعليمية سورية ومسابقات لتعليم اللغة الروسية للأطفال".ونوه ميزينتسيف إلى أنه "تم تنظيم مؤتمر علمي وعملي بعنوان "روسيا - سوريا: أسس تعاون ثقافي وتعليمي"، وكذلك مائدة مستديرة حول موضوع: "آفاق تطوير التعاون بين الجامعات الروسية السورية" بمشاركة رؤساء الجهات المعنية. وزارات سوريا. تم الاتفاق على تعليم الطلاب السوريين في الجامعات الروسية في التخصصات الأكثر رواجًا مجانًا".

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