ميزينتسيف: روسيا وسوريا تواصلان العمل على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتراث والتنمية الصناعية
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashem
قال رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية، ورئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا، عقد اليوم الخميس، إن روسيا ستواصل دعم سوريا في كفاحها المستمر منذ 11 عاما في وجه العقوبات الاقتصادية بهدف استعادة الحياة السليمة في الجمهورية العربية السورية.
ورحب ميزينتسيف بالمشاركين في الاجتماع من الجانبين الروسي والسوري، وعبر عن شكره العميق "للمشاركة الفعالة في تنظيم عودة الأطفال الروس إلى وطنهم".
وأكد ميزينتسيف استمرار روسيا دعم الجانب السوري على جميع الأصعدة، وقال: "بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في سوريا، والذي تطور نتيجة الكفاح المستمر منذ 11 عامًا ضد الإرهابيين، والعقوبات غير القانونية من قبل الدول الغربية ومحاولاتها عزل الدولة السورية في الساحة الدولية، يواصل الاتحاد الروسي تقديم المساعدة الشاملة في استعادة الحياة السلمية في الجمهورية العربية السورية".
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashem
ونوه ميزينتسيف إلى أنه "بفضل العمل المنسق لمقر التنسيق المشترك بين الوكالات، والذي تم تنفيذه على أساس المبادئ الأساسية للأمم المتحدة، حتى الآن، عاد أكثر من مليوني وثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف مواطن سوري إلى ديارهم، أكثر من مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف نازح داخلي وأكثر من مليون وتسعة عشر ألف لاجئ من الخارج".
"على الرغم من الصعوبات الموضوعية المرتبطة بإعادة إعمار البلاد بعد الحرب، فضلاً عن السياسة المدمرة للغاية للولايات المتحدة وحلفائها، يتم تزويد السوريين العائدين بكل الدعم الاجتماعي الضروري والغذاء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات".
وأكد ميزينتسيف إلى أنه "يتم إيلاء اهتمام خاص لترميم وتحديث المرافق الاجتماعية والبنية التحتية بشكل عام"، مضيفا أنه "إجمالاً، منذ عام 2018، تم إصلاح أكثر من 22 ألف منشأة ذات أهمية اجتماعية وصناعية وتشغيلها على أراضي الجمهورية العربية السورية، وتجري أعمال البناء في أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة منشأة".
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashem
وتطرق ميزينتسيف إلى أنشطة الحكومة السورية الأخيرة الهادفة إلى جذب الاستثمار، وقال: "تعمل السلطات السورية على خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات من أجل استعادة اقتصاد البلاد وتنميته. كان أحد المشاريع المهمة هو مؤتمر الطاقة الأول الذي تم تنظيمه في دمشق في 15-16 مايو/أيار 2022 ، والذي ساعد في جذب الرعاة المحليين والأجانب لتمويل الأعمال الأكثر طلبًا في هذا المجال".
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashem
وحول الإجراءات التي تقوم فيها دمشق من أجل الحفاظ على الظروف المواتية لعودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم قبل الحرب، قال ميزينتسيف إن " الحكومة السورية تنفذ مجموعة من الإجراءات لخلق وظائف جديدة للمواطنين السوريين".
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashem
وأشار ميزينتسيف إلى تواصل العمل خلال الزيارة بين وزارتي روسيا وسوريا لتعزيز التعاون في مجال التجارة والتراث الثقافي والتنمية الصناعية.
"وقد عقد الممثلون الروس بالفعل 33 اجتماعا مع شركاء سوريين. تم إجراء حوار مباشر ومعمق حول مجموعة واسعة من مجالات التعاون متبادل المنفعة بين بلدينا، بما في ذلك إشراك المناطق الروسية والشركات الخاصة في ترميم مرافق البنية التحتية والإنتاج الصناعي والزراعي".
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashem
وقال: "نحن نركز بشكل خاص على تطوير التعاون في المجال التعليمي. ويحضر رحلة العمل ممثلون عن اثنتي عشرة جامعة روسية كبرى خططت لبرنامج مكثف في سوريا، بما في ذلك إقامة فعاليات إنسانية في مؤسسات تعليمية سورية ومسابقات لتعليم اللغة الروسية للأطفال".
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
1/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
2/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
3/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
4/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
5/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
6/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
7/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
8/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
9/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
10/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
11/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
12/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
13/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
14/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
15/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
© Sputnik . ali hashemكلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
16/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
1/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
2/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
3/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
4/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
5/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
6/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
7/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
8/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
9/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
10/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
11/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
12/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
13/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف ، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
14/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
15/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
16/16
© Sputnik . ali hashem
كلمة رئيس هيئة التنسيق السورية الروسية ، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات في سوريا وروسيا (16 يونيو 2022)
ونوه ميزينتسيف إلى أنه "تم تنظيم مؤتمر علمي وعملي بعنوان "روسيا - سوريا: أسس تعاون ثقافي وتعليمي"، وكذلك مائدة مستديرة حول موضوع: "آفاق تطوير التعاون بين الجامعات الروسية السورية" بمشاركة رؤساء الجهات المعنية. وزارات سوريا. تم الاتفاق على تعليم الطلاب السوريين في الجامعات الروسية في التخصصات الأكثر رواجًا مجانًا".