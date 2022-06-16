عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/نابيولينا-لن-تتم-مصادرة-الودائع-بالعملات-الأجنبية-للمواطنين-1063687926.html
نابيولينا: لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين
نابيولينا: لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، على هامش مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي، إنه لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:01+0000
2022-06-16T08:06+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103722/49/1037224999_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_fe00aefa8ef891ae5e85556344281874.jpg
وقال نابيولينا إنه لا يوجد احتمال لحظر الدولار أو اليورو في روسيا. وأشارت أيضا إلى أنه لن يتم حظر العملات الأجنبية الأخرى.وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح للجميع أنه لن يكون هناك تغيير في الظروف الخارجية حاليا، إن لم يكن إلى الأبد".وتابعت: "من حيث المبدأ، مر نظامنا المصرفي بالوباء بشكل طبيعي، والآن نحن نبحث إلى أي مدى هناك حاجة إلى إجراءات إضافية. ولكن مع مثل هذه الضربة من العقوبات تعامل النظام المالي بكرامة".كما لفتت الانتباه إلى الحاجة إلى تمويل الابتكارات، وأضافت: "المؤسسات التقليدية ليست أفضل طريقة لتمويل الابتكار، وتمويل المشاريع لا يتم من خلال البنوك. ليس لدينا نظام لسجلات الأعمال وصناديق المشاريع"، مضيفة أن مهمة البنك المركزي والحكومة هي إنشاء هياكل خاصة تمول الابتكارات.
https://arabic.sputniknews.com/20150313/1013715584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103722/49/1037224999_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_3c841f0d33f5e9c4ebb1fdc41ca800d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

نابيولينا: لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين

08:01 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الذهاب إلى بنك الصوررئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا
رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، على هامش مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي، إنه لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين.
وقال نابيولينا إنه لا يوجد احتمال لحظر الدولار أو اليورو في روسيا. وأشارت أيضا إلى أنه لن يتم حظر العملات الأجنبية الأخرى.
وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح للجميع أنه لن يكون هناك تغيير في الظروف الخارجية حاليا، إن لم يكن إلى الأبد".
وتابعت: "من حيث المبدأ، مر نظامنا المصرفي بالوباء بشكل طبيعي، والآن نحن نبحث إلى أي مدى هناك حاجة إلى إجراءات إضافية. ولكن مع مثل هذه الضربة من العقوبات تعامل النظام المالي بكرامة".
كما لفتت الانتباه إلى الحاجة إلى تمويل الابتكارات، وأضافت: "المؤسسات التقليدية ليست أفضل طريقة لتمويل الابتكار، وتمويل المشاريع لا يتم من خلال البنوك. ليس لدينا نظام لسجلات الأعمال وصناديق المشاريع"، مضيفة أن مهمة البنك المركزي والحكومة هي إنشاء هياكل خاصة تمول الابتكارات.
إلفيرا نابيولينا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2015
إلفيرا نابيولينا: معاناة الاقتصاد الروسي ستتلاشى في الربع الأول من العام القادم 2016
13 مارس 2015, 15:08 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала