https://arabic.sputniknews.com/20220616/نابيولينا-لن-تتم-مصادرة-الودائع-بالعملات-الأجنبية-للمواطنين-1063687926.html
نابيولينا: لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين
نابيولينا: لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، على هامش مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي، إنه لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:01+0000
2022-06-16T08:01+0000
2022-06-16T08:06+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وقال نابيولينا إنه لا يوجد احتمال لحظر الدولار أو اليورو في روسيا. وأشارت أيضا إلى أنه لن يتم حظر العملات الأجنبية الأخرى.وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح للجميع أنه لن يكون هناك تغيير في الظروف الخارجية حاليا، إن لم يكن إلى الأبد".وتابعت: "من حيث المبدأ، مر نظامنا المصرفي بالوباء بشكل طبيعي، والآن نحن نبحث إلى أي مدى هناك حاجة إلى إجراءات إضافية. ولكن مع مثل هذه الضربة من العقوبات تعامل النظام المالي بكرامة".كما لفتت الانتباه إلى الحاجة إلى تمويل الابتكارات، وأضافت: "المؤسسات التقليدية ليست أفضل طريقة لتمويل الابتكار، وتمويل المشاريع لا يتم من خلال البنوك. ليس لدينا نظام لسجلات الأعمال وصناديق المشاريع"، مضيفة أن مهمة البنك المركزي والحكومة هي إنشاء هياكل خاصة تمول الابتكارات.
https://arabic.sputniknews.com/20150313/1013715584.html
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روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
نابيولينا: لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين
08:01 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
قالت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، على هامش مؤتمر سانت بطرسبرغ الاقتصادي، إنه لن تتم مصادرة الودائع بالعملات الأجنبية للمواطنين.
وقال نابيولينا إنه لا يوجد احتمال لحظر الدولار أو اليورو في روسيا. وأشارت أيضا إلى أنه لن يتم حظر العملات الأجنبية الأخرى.
وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح للجميع أنه لن يكون هناك تغيير في الظروف الخارجية حاليا، إن لم يكن إلى الأبد".
وتابعت: "من حيث المبدأ، مر نظامنا المصرفي بالوباء بشكل طبيعي، والآن نحن نبحث إلى أي مدى هناك حاجة إلى إجراءات إضافية. ولكن مع مثل هذه الضربة من العقوبات تعامل النظام المالي بكرامة".
كما لفتت الانتباه إلى الحاجة إلى تمويل الابتكارات، وأضافت: "المؤسسات التقليدية ليست أفضل طريقة لتمويل الابتكار، وتمويل المشاريع لا يتم من خلال البنوك. ليس لدينا نظام لسجلات الأعمال وصناديق المشاريع"، مضيفة أن مهمة البنك المركزي والحكومة هي إنشاء هياكل خاصة تمول الابتكارات.