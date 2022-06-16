https://arabic.sputniknews.com/20220616/واشنطن-أمريكا-لن-تجبر-كييف-على-تقديم-امتيازات-إقليمية-إلى-روسيا-1063723420.html

البيت الأبيض: لن نضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات إقليمية إلى روسيا والأزمة يجب أن تنتهي دبلوماسيا

البيت الأبيض: لن نضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات إقليمية إلى روسيا والأزمة يجب أن تنتهي دبلوماسيا

أعلنت واشنطن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تضغط على كييف من أجل تقديم تنازلات إقليمية إلى روسيا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "غير صحيح ولا يتوافق مع... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T14:31+0000

2022-06-16T14:31+0000

2022-06-16T14:52+0000

العالم

روسيا

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قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لن تضغط على أوكرانيا لتقديم تنازلات إقليمية لروسيا.ونوه سوليفان في كلمة له ألقاها بمركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) في واشنطن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مساعدة أوكرانيا "إلى أقصى حد ممكن". وأضاف: "أولا في ساحة المعركة، ثم في النهاية على طاولة المفاوضات. نعتقد أن هذا يجب أن ينتهي بالدبلوماسية".وبين سوليفان مبينا أن جميع التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين منذ فبراير/ شباط مفادها أن على أوكرانيا أن "تضع أهدافها النهائية، وليس الولايات المتحدة. لن نضغط عليهم لتقديم تنازلات إقليمية. نعتقد أن هذا خطأ صراحة".يذكر أن أغلب تصريحات المسؤولين السابقين والحاليين في جميع أنحاء العالم، اشارت الشهر الماضي إلى أن كييف قد تضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف، كنت كييف أشارت إلى أنها "لا تقبل مثل هذه الأفكار".

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العالم, روسيا