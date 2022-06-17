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الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
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الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
قتلت القوات الإسرائيلية، صباح الجمعة 3 فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في جنين شمال الضفة الغربية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T01:22+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها بموقع فيسبوك، "3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين".
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أخبار فلسطين اليوم

الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

01:22 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 01:36 GMT 17.06.2022)
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyehمدينة نابلس
مدينة نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© AFP 2022 / Jaafar Ashtiyeh
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قتلت القوات الإسرائيلية، صباح الجمعة 3 فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في جنين شمال الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها بموقع فيسبوك، "3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين".
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