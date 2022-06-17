https://arabic.sputniknews.com/20220617/الصحة-الفلسطينية-مقتل-3-فلسطينيين-وإصابة-8-آخرين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1063750654.html
الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
قتلت القوات الإسرائيلية، صباح الجمعة 3 فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في جنين شمال الضفة الغربية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T01:22+0000
2022-06-17T01:22+0000
2022-06-17T01:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها بموقع فيسبوك، "3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الصحة الفلسطينية: مقتل 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
01:22 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 01:36 GMT 17.06.2022) تابعنا عبر
قتلت القوات الإسرائيلية، صباح الجمعة 3 فلسطينيين وأصابت 8 آخرين في جنين شمال الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عبر حسابها بموقع فيسبوك، "3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين".