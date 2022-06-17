https://arabic.sputniknews.com/20220617/الصين-تطلق-ثالث-حاملة-طائرات-فيديو-1063755188.html

الصين تطلق ثالث حاملة طائرات... فيديو

الصين تطلق ثالث حاملة طائرات... فيديو

أطلقت الصين، اليوم الجمعة، حاملة طائرات ثالثة، في خطوة يمكن وصفها بأنها تطور كبير نحو تحديث جيشها، لتصبح قوة بحرية عالمية وعملاقة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T07:34+0000

2022-06-17T07:34+0000

2022-06-17T07:34+0000

الصين

رصد عسكري

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102372/06/1023720674_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_ef520dba064fd8eb3cafca1f474d4d93.jpg

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، أطلقت الصين حاملة الطائرات الجديدة في مراسم أقيمت بمناسبة إنزالها إلى المياه في حوض بناء السفن في شنغهاي.وأطلق عليها اسم "فوجيان" تيمناً بمقاطعة صينية، على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ".ووفقا لوكالة "فرانس برس"، "فوجيان" هي حاملة الطائرات الثانية التي تبنى كليا في الصين، كما تعتبر أكثر تطورا بكثير من الحاملتين السابقتين.ولن تسلم حاملة الطائرات الثالثة، وهي من طراز "تايب 003"، إلى القوات البحرية الصينية إلا بعد تجارب عدة في البحر.ووفقا لمعلومات أولية، يبلغ طول "فوجيان" نحو 320 مترا، أما عرضها فحوالي 73 مترا.وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، تتميز حاملة الطائرات بسطح طيران كامل الطول مع نظام إطلاق منجنيق يسمح للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة.وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية.يأتي هذا التطور وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى إرسال حاملات الطائرات التابعة لها نحو مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.يذكر أنه وفقا لوكالة "جينز"، المرجعية للمعلومات العسكرية، فإن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11)، تليها الصين وبريطانيا، حيث تمتلك كل منهما حاملتين في الخدمة، وواحدة لكل من روسيا وفرنسا وإيطاليا والهند وتايلاند.

https://arabic.sputniknews.com/20220607/إعلام-الصين-تبني-سرا-منشأة-لقواتها-البحرية-في-كمبوديا-1063208038.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, رصد عسكري, العالم, أخبار العالم الآن