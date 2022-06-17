https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-التدابير-الروسية-في-دونباس-مشروعة-تماما-على-عكس-تصرفات-واشنطن-في-ليبيا-أو-العراق-1063788295.html

بوتين: التدابير الروسية في دونباس مشروعة تماما على عكس تصرفات واشنطن في ليبيا أو العراق

بوتين: التدابير الروسية في دونباس مشروعة تماما على عكس تصرفات واشنطن في ليبيا أو العراق

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التصرفات الروسية في دونباس من وجهة النظر القانونية، متوافقة تمامًا مع القانون الدولي، على عكس تصرفات... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T16:40+0000

2022-06-17T16:40+0000

2022-06-17T16:40+0000

العالم

العالم العربي

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/11/1063777076_0:214:2772:1773_1920x0_80_0_0_95e94f36f9420dbdefb34f0af91e825a.jpg

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "بالنسبة لتصرفاتنا (في دونباس)، ما هو الجانب القانوني لهذه القضية؟ إنها تتوافق تماما مع القانون الدولي".وأشار بوتين إلى قرار محكمة العدل الدولية بشأن كوسوفو، الذي شكل سابقة قانونية.وأضاف بوتين: "إذن لا يجب أن تطلب جمهوريتا دونباس الإذن من سلطات كييف. لقد أعلنا استقلالهما".وشدد بوتين على أن روسيا تقدم مساعدات عسكرية إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بما يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة".وتابع بوتين: "لذلك، فإن تصرفاتنا شرعية تماما. ولنقل، بداية العمليات العسكرية في العراق... لم يقم أحد بدعوة أحد إلى هناك، ولم تكن هناك اتفاقيات مع أحد هناك.. لقد جاؤوا وقصفوا البلاد. وفعلوا الشيء نفسه في ليبيا. لماذا؟ لأنهم عينوا أنفسهم ممثلين للرب على الأرض".هذا ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين في مدينة سان بطرسبورغ، في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران. وتشارك وكالة الأنباء "سبوتنيك" في هذا المنتدى باعتبارها شريكاً إعلامياً.هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/المشاركة-العراقية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-العقوبات-على-روسيا-تعتبر-إساءة-للاقتصاد-العالمي-1063782163.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, العالم العربي, روسيا