https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-العقوبات-فشلت-في-التسبب-بانهيار-الاقتصاد-الروسي-1063782653.html
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي رحب خلالها بالضيوف والمشاركين، مؤكدا أن الثقة في العملات العالمية تقوضت كرمى الطموح والأوهام... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:18+0000
2022-06-17T15:18+0000
2022-06-17T15:18+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
وقال بوتين: "إن هدف العقوبات إسقاط الاقتصاد الروسي لكن الغرب لم ينجح بتحقيق ذلك لأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروسي وقف صفا واحدا في مواجهة هذه العقوبات".وعلى هامش المنتدى التقينا وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الذي أكد أهمية مشاركة بلاده في هذا الحدث العالمي، ومتانة العلاقات الروسية الفلسطينية، وضرورة استمرار التعاون الزراعي بين البلدين.التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
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ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي رحب خلالها بالضيوف والمشاركين، مؤكدا أن الثقة في العملات العالمية تقوضت كرمى الطموح والأوهام الجيوسياسية، وأن دول ما أسماه "المليار الذهبي" لا تزال تعتبر كل الدول الأخرى مستعمرات من الدرجة الثانية.
وقال بوتين: "إن هدف العقوبات إسقاط الاقتصاد الروسي لكن الغرب لم ينجح بتحقيق ذلك لأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروسي وقف صفا واحدا في مواجهة هذه العقوبات".
وعلى هامش المنتدى التقينا وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الذي أكد أهمية مشاركة بلاده في هذا الحدث العالمي، ومتانة العلاقات الروسية الفلسطينية، وضرورة استمرار التعاون الزراعي بين البلدين.
التفاصيل في الملف الصوتي....