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بث مباشر.. حوار بين رئيسي روسيا وكازاخستان حول مستقبل الاقتصاد العالمي
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-العقوبات-فشلت-في-التسبب-بانهيار-الاقتصاد-الروسي-1063782653.html
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي رحب خلالها بالضيوف والمشاركين، مؤكدا أن الثقة في العملات العالمية تقوضت كرمى الطموح والأوهام... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T15:18+0000
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قوانين الاقتصاد
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بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
وقال بوتين: "إن هدف العقوبات إسقاط الاقتصاد الروسي لكن الغرب لم ينجح بتحقيق ذلك لأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروسي وقف صفا واحدا في مواجهة هذه العقوبات".وعلى هامش المنتدى التقينا وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الذي أكد أهمية مشاركة بلاده في هذا الحدث العالمي، ومتانة العلاقات الروسية الفلسطينية، وضرورة استمرار التعاون الزراعي بين البلدين.التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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راديو, قوانين الاقتصاد, аудио

بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي

15:18 GMT 17.06.2022
بوتين: العقوبات فشلت في التسبب بانهيار الاقتصاد الروسي
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في المنتدى الاقتصادي الدولي رحب خلالها بالضيوف والمشاركين، مؤكدا أن الثقة في العملات العالمية تقوضت كرمى الطموح والأوهام الجيوسياسية، وأن دول ما أسماه "المليار الذهبي" لا تزال تعتبر كل الدول الأخرى مستعمرات من الدرجة الثانية.
وقال بوتين: "إن هدف العقوبات إسقاط الاقتصاد الروسي لكن الغرب لم ينجح بتحقيق ذلك لأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروسي وقف صفا واحدا في مواجهة هذه العقوبات".
وعلى هامش المنتدى التقينا وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، الذي أكد أهمية مشاركة بلاده في هذا الحدث العالمي، ومتانة العلاقات الروسية الفلسطينية، وضرورة استمرار التعاون الزراعي بين البلدين.
التفاصيل في الملف الصوتي....
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