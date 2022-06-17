https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-روسيا-مهتمة-باستقرار-الوضع-في-أرمينيا-1063794186.html
بوتين: روسيا مهتمة باستقرار الوضع في أرمينيا
بوتين: روسيا مهتمة باستقرار الوضع في أرمينيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشوريان، إن روسيا تتفهم كل ما يحدث في أرمينيا وتهتم باستقرار الوضع هناك. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T19:39+0000
2022-06-17T19:39+0000
2022-06-17T19:39+0000
العالم
روسيا
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وقال بوتين: "نتفهم كل ما يحدث اليوم في أرمينيا، حول أرمينيا. نحن مصممون على تطوير علاقات الشراكة بيننا. نحن مهتمون بأن يكون الوضع في البلاد مستقرا ويضمن التنمية التقدمية". مشيرا إلى أن "أرمينيا حليف استراتيجي لروسيا".وقال: "نحن نقدر ذلك".وقبل أيام أعلن نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهير غريغوريان، أن أرمينيا وروسيا تعملان معًا على إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون.وأعرب غريغوريان عن ثقته بأن يريفان وموسكو ستتمكنان بفضل الجهود المشتركة، توسيع علاقات التحالف وإغنائها بمبادرات جديدة لصالح مواطني أرمينيا وروسيا والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والأمن والاستقرار في العالم والمنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
بوتين: روسيا مهتمة باستقرار الوضع في أرمينيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الرئيس الأرميني فاهاغن خاتشوريان، إن روسيا تتفهم كل ما يحدث في أرمينيا وتهتم باستقرار الوضع هناك.
وقال بوتين: "نتفهم كل ما يحدث اليوم في أرمينيا، حول أرمينيا. نحن مصممون على تطوير علاقات الشراكة بيننا. نحن مهتمون بأن يكون الوضع في البلاد مستقرا ويضمن التنمية التقدمية". مشيرا إلى أن "أرمينيا حليف استراتيجي لروسيا".
وقبل أيام أعلن نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهير غريغوريان، أن أرمينيا وروسيا تعملان معًا على إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون.
وأعرب غريغوريان عن ثقته بأن يريفان وموسكو ستتمكنان بفضل الجهود المشتركة، توسيع علاقات التحالف وإغنائها بمبادرات جديدة لصالح مواطني أرمينيا وروسيا والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والأمن والاستقرار في العالم والمنطقة.