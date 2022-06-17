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https://arabic.sputniknews.com/20220617/زيلينسكي-المفوضية-الأوروبية-اتخذت-قرارا-تاريخيا-1063766871.html
زيلينسكي: المفوضية الأوروبية اتخذت قرارا تاريخيا
زيلينسكي: المفوضية الأوروبية اتخذت قرارا تاريخيا
وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرار المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا بأنه تاريخي. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:37+0000
2022-06-17T11:37+0000
أخبار أوكرانيا
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وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها توصي رسميًا بمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكي تحصل أوكرانيا على هذه الصفة فعلا يجب أن يصادق قادة الاتحاد الأوروبي على توصية المفوضية الأوروبية خلال اجتماعهم في 23 – 24 يونيو/حزيران.وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" إنه يشكر رئيسة المفوضية الأوروبية وكل عضو فيها على إصدار قرار تاريخي، وينتظر قرارا إيجابيا من مجلس أوروبا في الأسبوع المقبل.وطالما سعى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي لكي يستمر في الحصول على المساعدات من رعاته وحماته الغربيين.
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: المفوضية الأوروبية اتخذت قرارا تاريخيا

11:37 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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وصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرار المفوضية الأوروبية بشأن أوكرانيا بأنه تاريخي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها توصي رسميًا بمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكي تحصل أوكرانيا على هذه الصفة فعلا يجب أن يصادق قادة الاتحاد الأوروبي على توصية المفوضية الأوروبية خلال اجتماعهم في 23 – 24 يونيو/حزيران.
وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" إنه يشكر رئيسة المفوضية الأوروبية وكل عضو فيها على إصدار قرار تاريخي، وينتظر قرارا إيجابيا من مجلس أوروبا في الأسبوع المقبل.
وطالما سعى نظام الحكم الحالي في أوكرانيا إلى الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي لكي يستمر في الحصول على المساعدات من رعاته وحماته الغربيين.
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