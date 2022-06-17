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فرنسا تفتح تحقيقا في تزايد نسبة الحجاب والعباءات والرموز الإسلامية في المدارس
فرنسا تفتح تحقيقا في تزايد نسبة الحجاب والعباءات والرموز الإسلامية في المدارس
أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي، باب ندياي، الثلاثاء، فتح تحقيق في ظاهرة تتزايد منذ أسابيع وتعتبر خرقا للقانون العلماني وحياد المؤسسات العامة. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T13:08+0000
2022-06-17T13:08+0000
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وحول ارتفاع حالات ارتداء الرموز الدينية الإسلامية في المدارس، قال ندياي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "سأناقش هذا الأمر مع رؤساء البلديات في غضون يومين".وأشار إلى أن الحكومة بصدد جمع المعلومات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة وإذا لزم الأمر اتخاذ التدابير، وفقا لإذاعة مونت كارلو.وكانت معلومات حصرية نشرتها إذاعة "RTL" الفرنسية قد كشفت تسجيل 144 خرقاً لقانون 2004 حول العلمانية في المدارس في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من عام 2022 وحدهما بحسب الشرطة التي قدمت تحليلا للظاهرة في 8 يونيو/حزيران وحذرت من أن المعلمين "متروكون لوحدهم" في مواجهة ما يحدث.وأشار تقرير الشرطة المكون من 12 صفحة إلى "تكاثر" لحالات الطالبات اللاتي يرفضن خلع حجابهن الإسلامي أو اللواتي يرغبن في ارتداء ملابس "تقليدية" كالعباءات والجلابيب.
https://arabic.sputniknews.com/20210504/ارفعوا-أيديكم-عن-حجابي-صرخات-شابات-مسلمات-في-فرنسا-فيديو-1048877809.html
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العالم, أخبار فرنسا

فرنسا تفتح تحقيقا في تزايد نسبة الحجاب والعباءات والرموز الإسلامية في المدارس

13:08 GMT 17.06.2022
© emaratyah.aeحجاب في فرنسا
حجاب في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© emaratyah.ae
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أعلن وزير التربية الوطنية الفرنسي، باب ندياي، الثلاثاء، فتح تحقيق في ظاهرة تتزايد منذ أسابيع وتعتبر خرقا للقانون العلماني وحياد المؤسسات العامة.
وحول ارتفاع حالات ارتداء الرموز الدينية الإسلامية في المدارس، قال ندياي خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء "سأناقش هذا الأمر مع رؤساء البلديات في غضون يومين".
وأشار إلى أن الحكومة بصدد جمع المعلومات لتحديد مدى انتشار هذه الظاهرة وإذا لزم الأمر اتخاذ التدابير، وفقا لإذاعة مونت كارلو.
آية، 37 عاما، منقبة، تحتضن ضابط شرطة خلال مظاهرة ضد حظر الحجاب في كوبنهاغن، الدنمارك 1 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2021
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وأوضح "نحن بصدد جمع المعلومات والإبلاغ عنها للحصول على رؤية مركبّة للوضع، حتى نتمكن من توصيفه بهدوء وتقييمه على نطاق وطني".
وكانت معلومات حصرية نشرتها إذاعة "RTL" الفرنسية قد كشفت تسجيل 144 خرقاً لقانون 2004 حول العلمانية في المدارس في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من عام 2022 وحدهما بحسب الشرطة التي قدمت تحليلا للظاهرة في 8 يونيو/حزيران وحذرت من أن المعلمين "متروكون لوحدهم" في مواجهة ما يحدث.
وأشار تقرير الشرطة المكون من 12 صفحة إلى "تكاثر" لحالات الطالبات اللاتي يرفضن خلع حجابهن الإسلامي أو اللواتي يرغبن في ارتداء ملابس "تقليدية" كالعباءات والجلابيب.
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