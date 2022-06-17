كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022

بوتين: هيكل العقوبات الغربية كان مبنيا على اعتقاد خاطئ وهو أن روسيا ليست ذات اقتصاد مكتف ذاتيا، وهم لم يلاحظوا خططنا، فسابقا في تحقيق الأمن الغذائي، وبالطبع يوجد تأثير للعقوبات حيث أن بعض الشركات كانت تحتاج لقطع غيار وغير ذلك ولكن هذا فتح أبوابا وفرصا جديدة.