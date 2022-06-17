كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022

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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يقدم من خلالها تحليلا معمقا لأسباب ما حدث وما يحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، ويشرح كيف يرى التطور المستقبلي للوضع الراهن.
13:49 GMT 17.06.2022
بوتين: نسعى لتحقيق السيادة التكنولوجية الوطنية التي لا تعتمد على شركات أجنبية وألا نعتمد على تكنولوجيا الغرب.
13:48 GMT 17.06.2022
بوتين: أود وضع الأطر للإشراف والعمل الصحيح في المنظومة السياحية، ووجهت بالحفاظ على بحيرة "بايكال" ومواردها، بالإضافة لمدينة بايكالسك.
13:45 GMT 17.06.2022
بوتين: نحتاج لتطوير المناطق البعيدة والأرياف، فهي من تغطي احتياجاتنا الغذائية.
13:44 GMT 17.06.2022
بوتين يشير إلى مشاكل في شبكات الإسكان والكهرباء ويقترح ترميم المساكن القديمة وشبكات الكهرباء المغذية لها.
13:42 GMT 17.06.2022
بوتين: نسعى لتطوير البنية التحتبة وفي السنة المقبلة سنرى تطويرا لشبكة الطرق الفيدرالية وفي السنوات الخمس المقبلة سنحسن ما نسبته 85% من الطرق.
13:41 GMT 17.06.2022
بوتين: علينا أن نشجع العائلات على إنجاب طفلين وثلاثة.
13:41 GMT 17.06.2022
بوتين: نقوم بمساعدة العوائل التي تعيل أطفالا حتى يصلوا لعمر الـ17.
13:40 GMT 17.06.2022
بوتين: نشهد زيادة للرواتب التقاعدية بشكل ملحوظ، بحوالي 10%.
13:39 GMT 17.06.2022
بوتين: أود أن أشير إلى أن تخفيض نسب الفقر هو من الأهداف التي نسعى لتحقيقها.
13:37 GMT 17.06.2022
بوتين: هدفنا هو أن تصل نسبة التضخم لـ4%.
13:37 GMT 17.06.2022
بوتين: بالنسبة لرجال الأعمال والتجار فالاسم الشريف يتتناقله الأجيال وذلك أهم من الأموال.
13:25 GMT 17.06.2022
بوتين: الحرية الاقتصادية لقطاع الأعمال هي أحد أهدافنا، وسنقوم بتطوير الاقتصاد من خلال دعم الاقتصاد الخاص.
13:24 GMT 17.06.2022
بوتين: مهتمون بتحسين اللوجستيات ووسائل النقل وخصوصا في مناطق البحر الأسود وبحر قزوين وبحر آزوف.
13:23 GMT 17.06.2022
بوتين: خططنا للاقتصاد، تتمثل أولا بالانفتاح، فالدول ذات السيادة تتجه نحو الانفتاح، وروسيا لن تخضع لعملية العزلة التي ظنت الدول المعادية أننا سنخضع لها.
13:21 GMT 17.06.2022
بوتين: هيكل العقوبات الغربية كان مبنيا على اعتقاد خاطئ وهو أن روسيا ليست ذات اقتصاد مكتف ذاتيا، وهم لم يلاحظوا خططنا، فسابقا في تحقيق الأمن الغذائي، وبالطبع يوجد تأثير للعقوبات حيث أن بعض الشركات كانت تحتاج لقطع غيار وغير ذلك ولكن هذا فتح أبوابا وفرصا جديدة.
13:19 GMT 17.06.2022
بوتين: أود أن أشير إلى أن السيادة في القرن الـ21 غير قابلة للتجزئة.
13:18 GMT 17.06.2022
بوتين: سيتم تحقيق كامل أهداف العملية العسكرية.
13:17 GMT 17.06.2022
بوتين: إن قرار روسيا في القيام بالعملة العسكرية لم يكن هناك مفر منه، حيث كان سكان دونباس يتعرصون للتنكيل من قبل النظام الأوكراني المدعوم من الغرب.
13:16 GMT 17.06.2022
بوتين: على سلطات كييف أن تعتمد على نفسها لا على أوامر خارجية.
13:16 GMT 17.06.2022
بوتين: لسنا ضد تصدير أوكرانيا لمنتوجاتها الزراعية فلم نزرع الألغام في المياه الأوكرانية.