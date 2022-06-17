https://arabic.sputniknews.com/20220617/لهذا-السبب-يمتنع-الغرب-عن-تسليم-كييف-الطائرات-والدبابات-1063751464.html
لهذا السبب يمتنع الغرب عن تسليم كييف الطائرات والدبابات
لهذا السبب يمتنع الغرب عن تسليم كييف الطائرات والدبابات
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الغربية اتفقت على عدم توريد أنواع محددة من الأسلحة والمعدات العسكرية مثل الطائرات الحربية والدبابات، لأوكرانيا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T04:40+0000
2022-06-17T04:40+0000
2022-06-17T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وكشف ماكرون للصحفيين الأوكرانيين أن سبب إحجام حماة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا عن تسليمه أسلحة من الممكن استخدامها خلال العمليات العسكرية الهجومية يرجع إلى عدم رغبتهم في محاربة روسيا. وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" أن ماكرون قال:وقد صرح وزير الخارجدية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستتعامل مع أي إرسالية موجهة إلى كييف تحتوي على الأسلحة باعتبارها هدفا يستحق الضرب.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
لهذا السبب يمتنع الغرب عن تسليم كييف الطائرات والدبابات
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الغربية اتفقت على عدم توريد أنواع محددة من الأسلحة والمعدات العسكرية مثل الطائرات الحربية والدبابات، لأوكرانيا.
وكشف ماكرون للصحفيين الأوكرانيين أن سبب إحجام حماة نظام الحكم الحالي في أوكرانيا عن تسليمه أسلحة من الممكن استخدامها خلال العمليات العسكرية الهجومية يرجع إلى عدم رغبتهم في محاربة روسيا. وأفادت
وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" أن ماكرون قال:
موقف الشركاء الأطلسيين شبه الرسمي أننا نساعد أوكرانيا في الدفاع، ولكننا لا نخوض الحرب مع روسيا.
وقد صرح وزير الخارجدية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا ستتعامل مع أي إرسالية موجهة إلى كييف تحتوي على الأسلحة باعتبارها هدفا يستحق الضرب.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية تحرير منطقة دونباس.