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https://arabic.sputniknews.com/20220617/مصر-للطيران-تصدر-بيانا-بشأن-تأشيرة-المتوجهين-إلى-السعودية-1063768747.html
مصر للطيران تصدر بيانا بشأن تأشيرة المتوجهين إلى السعودية
مصر للطيران تصدر بيانا بشأن تأشيرة المتوجهين إلى السعودية
أصدرت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، بيانا تضمن تنويها لعملائها المصريين المتوجهين إلى السعودية. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:13+0000
2022-06-17T12:13+0000
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ونقل موقع "البوابة" عن الشركة بيانا أعلنت فيه "إمكانية السماح بسفر عملاء الشركة المصريين حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول (الشنغن - تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية - تأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية".وحددت الشركة لذلك عدة شروط، جاءت كما يلي:وأوضحت الشركة أنه في حال توافر الشروط السابقة يمكن لعملاء مصر للطيران الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية.واختتمت الشركة بيانها بأن ذلك يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة السياحية للعملاء القادمين إلى المملكة العربية السعودية.
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أخبار مصر الآن

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن تأشيرة المتوجهين إلى السعودية

12:13 GMT 17.06.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أصدرت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، بيانا تضمن تنويها لعملائها المصريين المتوجهين إلى السعودية.
ونقل موقع "البوابة" عن الشركة بيانا أعلنت فيه "إمكانية السماح بسفر عملاء الشركة المصريين حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول (الشنغن - تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية - تأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية".
وحددت الشركة لذلك عدة شروط، جاءت كما يلي:
1.
صلاحية التأشيرة
2.
أن تكون التأشيرة استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة.
وأوضحت الشركة أنه في حال توافر الشروط السابقة يمكن لعملاء مصر للطيران الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية.
واختتمت الشركة بيانها بأن ذلك يأتي في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة السياحية للعملاء القادمين إلى المملكة العربية السعودية.
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